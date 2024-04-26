詐團地下期貨撈2億元 宜蘭警破獲3收押7交保

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭警方去年7月獲報一起地下期貨詐騙案，經數個月溯源，日前於新北市機房場逮捕張姓主嫌共10人，初估詐騙金額達新台幣2億元，全案送辦後，3嫌遭羈押，另7人交保候傳。

宜蘭縣政府警察局今天表示，以張姓及周姓兄弟等3人為首的詐騙集團，上網招收多名話務機手，經訓練後以電話隨機客開發客源，另以「不需保證金」及「穩賺不賠」與「線上金融課程」等話術，誘被害人上鉤。

待被害人上鉤後，警方指出，這個詐騙集團再提供自製假投資期貨平台App，營造短期大幅獲利假象，等被害人決定放手一搏投入大量資金後，被害人隨即「被登出」落得血本無歸。由於被害人遍布全國，初估遭詐金額超過2億元。

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警方調查，這個詐騙集團採企業化經營，除提供詐欺教戰手冊培訓課程外，甚至還有績效管理制度，評核每名成員的詐騙業績，若未達績效指標者，須接受體罰及雜務工作，甚至轉介當「低階車手」；若績效良好，就招待出國旅遊。機房內更設有招財神壇，罕見供奉「新台幣」。

警方表示，全案於4月中旬以詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署送辦後，3嫌遭羈押，另7人交保候傳。（編輯：戴光育）1130426