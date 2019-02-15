隱形眼鏡熱銷帶動 醫材產值上看800億

（中央社記者廖禹揚台北15日電）近視率提高、美瞳鏡片需求增加，加上人口結構高齡化的健康照護需求，帶動醫療器材業產值逐年成長，去年前11個月達769億元，經濟部預估，全年產值可望突破800億元，續創新高。

醫材業包括眼鏡製造業、醫療設備及用品業、醫用化學製品業。根據經濟部統計處統計，眼鏡製造業產值在整體占比達50.9%，是醫材業主力，眼鏡製造業中占比近7成的隱形眼鏡更是主要成長來源。

隨著近視率提高，以及隱形眼鏡吹起時尚風，美瞳鏡片需求增加，業者聚焦發展優勢產品，眼鏡製造業去年1到11月產值392億元，年增21.6%，創歷年同期新高。

醫療設備及用品業、醫用化學製品業去年1到11月產值也都有雙位數成長，分別年增11.4%及11.9%，統計處分析，醫療設備及用品業主要是注射器、血糖機等產品需求成長；醫用化學製品業則是受血糖診斷試劑需求逐年提升帶動。

以外銷為主的醫材業去年1到11月直接外銷比率約65%，出口額20億美元，年增12.2%，同樣是以眼鏡類為大宗，占45.8%，主要出口至美國（28.4%）、日本（17.4%）、中國大陸（11.8%）。

台灣進口醫材則以醫療設備及用品為大宗，占比逾8成，主要從美國（29.7%）、日本（15.2%）及中國（8.9%）進口，去年進口總額23億美元，年增13.6%。（編輯：李信寬）1080215