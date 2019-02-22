蔡圖晉提吸引台商回流 盼政府帶頭拚經濟

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）全球景氣轉向趨緩，對此，工業協進會理事長蔡圖晉今天提出6項建議，盼政府帶領企業一同拚經濟，包含加入自由貿易協定、加大優惠措施引台商回流、提出擴大內需具體方案及產業轉型政策等。

工商團體今天舉行春節聯誼會，總統蔡英文，前立法院長、國民黨立委王金平、外貿協會董事長黃志芳、商總理事長賴正鎰、工商協進會理事長林伯豐、電電公會理事長郭台強及蔡圖晉等人均出席活動。

蔡圖晉致詞時表示，全球經濟轉向趨緩，中國經濟成長動能下降，以及美中貿易戰造成經濟不確定性，台灣今年經濟成長恐受到挑戰。

對此，蔡圖晉提出6大建議，首先是政府應加大吸引台商回流力道，盼政府能提出更多優惠方案及措施，並了解台商面臨的困難及實際需求，引導資金返台。

其次，台灣要努力加入自由貿易協定，像是簽訂跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），尋求台灣最大利益。第3是加強產業轉型升級策略，他指出，製造業過去承受許多壓力，像是空氣污染、任用外勞、員工薪資等，不過，美國總統川普喊出「美國製造」，政府應端出產業轉型政策。

他說，第4是應該擴大內需並提出具體作法，建議政府加大國內投資，提振國內消費。

第5是企業關心的能源政策。蔡圖晉說，政府應該重新思考電網規劃，分為北、中、南3大電網，由各區域電網負責轄區內的電力供應。

最後，建議政府加強與工商團體溝通。蔡圖晉表示，在許多政策上，政府與企業界看法相左，建議政府在政策拍板前，應加強與工商團體溝通。期盼政府能打造最佳投資環境，讓今年「企業發大財、人民荷包滿滿」。（編輯：張均懋）1080222