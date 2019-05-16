美擬全面對陸貨加徵關稅 中美台恐受創

（中央社記者張建中新竹16日電）美中貿易戰升溫，美國計畫全面對中國商品加徵關稅，不只美中雙方可能兩敗俱傷，台灣也將遭受波及，手機與筆電產業將首當其衝，後續發展備受關注，廠商只求能有轉機。

美中貿易戰情勢發展曲折，當各界預期雙方即將達成協議，美國卻意外自10日起對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅由原先的10%提高到25%，並進一步公布對中國剩餘的3000億美元商品加徵關稅清單。

這波3000億美元關稅清單包括農產品與衣物等共3805項；其中，又以手機與筆記型電腦占最大宗，也最受到矚目。

隨著美國全面對中國商品加徵關稅，可能加速外資生產基地撤離中國，人民幣面臨貶值壓力，並可能連帶影響中國GDP約1.2%至1.5%。

美國也將蒙受其害，首先美國廠商就要面對調漲產品售價，或自行吸收關稅成本的難題。若調漲售價，恐將影響終端需求減緩，若自行吸收關稅成本，獲利將直接受到影響。

市場點名蘋果（Apple）將遭受重創，因蘋果iPhone售價高貴，難以把關稅成本完全轉嫁消費者，外資估計，蘋果若自行吸收關稅成本，每股純益恐受影響23%。

美國日常生活用品售價明顯調高趨勢無法避免，據估計，美國每四口之家每年支出將增加超過2000美元，消費力道恐將大打折扣，美國經濟也將受到影響，聯邦準備理事會降息壓力增大，惡性通膨機率升高。

因美、中、台貿易關係緊密，且手機及電腦是台灣出口主力，台灣廠商又多以台灣接單、中國生產的營運模式，無法避免受到貿易戰衝擊。

廣達電腦董事長林百里表示，台灣招工不易，在台灣做低價品，成本反而更高，若轉往東南亞生產筆電，也會面臨供應鏈問題。

他還說，代工毛利已經殺到很低，筆電代工更是如此，希望美國能多為廠商考慮。一語道出台灣代工廠在美中貿易戰中面臨的困境與無奈。

除了手機與筆電廠，台灣印刷電路板、電源供應器及半導體產業等也都可能間接受到影響，訂單隨著終端消費力道趨緩而減少。

法人預期，美國若全面對中國商品加徵關稅，下半年恐將沒有旺季，台灣下半年GDP回溫希望可能破滅，今年台灣GDP要守住2%關卡將面臨不小挑戰。

美國301條款委員會預計6月17日召開公開聽證會，推估約7、8月啟動課稅，相信在課稅前的1至2個多月時間，廠商除持續積極尋求因應之道，並將關注後續發展，期能出現轉機。（編輯：蘇志宗）1080516