離岸風電智慧機械鬧人才荒 海外攬才需求100%

（中央社記者潘姿羽台北23日電）政府力推五加二創新產業，盼能驅動經濟轉型升級，但國發會彙整調查報告顯示，五加二產業當中的智慧機械、離岸風電遇上人才招募困難的窘境，且海外攬才需求度達100%。

政府提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等五加二產業創新計畫，希望以創新的經濟模式，加速台灣產業轉型升級。

不過現實總是殘酷，國家發展委員會最新發布的「108-110年重點產業人才供需調查及推估」報告指出，五加二產業當中，各個產業或多或少存在人才招募困難情況，其中又以智慧機械產業最為嚴峻，廠商反映招募困難度為100%。

此外，屬於國防產業鏈一環的造船業，招募困難度也達90.9%，綠能科技產業下的離岸風力發電業，招募困難度也相當高，達到57.1%。

廠商找人才不順利，放眼海外也是選項之一，國發會一併調查各產業的海外攬才需求度，發現五加二產業當中，竟有3業別需求度高達100%，除了招募困難度高的智慧機械業、離岸風電業，亞洲˙矽谷產業下的資料服務業也在其中。

國發會官員表示，招募困難度、海外攬才需求度兩個數據應一併檢視，前者與工作條件、產業發展等因素有關，後者則反映了國內培育人才不及，廠商不得已轉往海外尋覓人才。

若特定產業的海外攬才需求度高，國發會官員認為，這代表產業有需求，但國內無法滿足，短期培育也來不及填補缺口，是一項警訊，教育體系必須盡快投入資源，以減緩人才的供需缺口，否則不利產業發展。

有關離岸風電產業人才招募困難，海外攬才需求更達100%，經濟部工業局認為是「非戰之罪」，直指以台灣目前離岸風電的產業發展階段，仍欠缺海事工程施工實績，得花數年時間，從離岸風場建設中累積經驗、完整掌握技術；也因此，產業發展初期，人力需求將以外商人才為主要供應來源，本土人力僅占部分比例。

至於智慧機械產業缺人才情況，工業局指出，智慧機械產業所欠缺的人才類型包括機械設計、電控設計、機電整合、軟體人機介面、智慧化生產、物聯網應用等6類工程師，全都面臨招募困難問題，且均具海外攬才需求，其中又以物聯網應用工程師、智慧化生產工程師招募困難程度高於其他類人才。

作為產業主管機關，經濟部已對智慧機械的攬才困境拿出對策，預計從3面向著手：一是加強產學合作，培育業者所須的專業人才，二是針對在職員工開辦產業趨勢相關的專業課程，解決業者的燃眉之急，三是透過經濟部投資業務處的管道，進行國內媒合活動、海外攬才團及單一攬才服務窗口，協助業者延攬海外人才。

近幾年台灣經濟成長力道趨緩，產業轉型升級更顯重要，國發會表示，每年都會針對重點產業進行調查，掌握各產業的人才問題及因應對策，除了有助於了解人力供需趨勢，也可做為相關部會研擬培訓、留用及延攬等人力資源對策以及建置職能基準的參考。（編輯：林淑媛）1080623