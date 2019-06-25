奇鈦申請上櫃 積極開發環保安全新產品

（中央社記者韓婷婷台北25日電）奇鈦科技送件申請上櫃，送件實收資本額新台幣2.78億元、董事長兼總經理曲清蕃、去年EPS為5.15元，未來積極朝向環保、安全及高效能新產品開發。

奇鈦科技設立於民國87年，公司位於台北市，在新竹湖口及彰化彰濱工業區均設有工廠，主要產品為紫外光吸收劑、光引發劑及抗氧化劑等特用化學產品研發、生產與銷售。

奇鈦在公開說明書中表示，計畫開發的新產品都是以環保、安全以及高效能的方向來開發，以原創新化學品為主，新創製程為輔。108 年重點新產品主要為水性紫外光吸收劑及光安定劑、聚氨酯專用紫外光吸收劑、以及液態磷系光引發劑等。

奇鈦表示，整體而言，由於特用化學品具備成分複雜、種類多及技術門檻高等特點，且能夠賦予產品更高的性能條件，被廣泛應用於食衣住行各領域中，加上近年來人們對環境保護重視日增，各特用化學品廠商紛紛致力於研發對環境友善且具高效能綠色環保產品，目前尚無其他產品可完全取代特用化學品應用。

此外，由於特用化學品於用戶端使用量微小，通常僅占應用產品總成本1%至5%，相對來說客戶忠誠度較高，目前尚無被其他產品完全替代之虞。

奇鈦107年度營收新台幣13.38億元，稅後盈餘1.43億元，EPS為5.15元。108年第1季營收3.93億元，稅後盈餘5462萬元，EPS為1.96元。（編輯：林沂鋒）1080625