中秋節商機暢旺 電商買氣加溫

（中央社記者江明晏台北29日電）中秋連假將至，電商的月餅買氣、烤肉食材器材銷售已開始增溫，friDay購物觀察，8月起中秋相關商品買氣成長近5成；樂天市場預購活動開跑3週，業績已較去年同期成長3成。

中秋節將至，對於台灣人來說中秋節採買月餅禮盒自用或送禮，以及和家人、三五好友相約烤肉，都已是每年此時不成文卻特殊的習俗。

friDay購物觀察內部數據資料，從8月開始，中秋節相關商品關鍵字較7月瞬間暴增百倍，順勢帶動整體買氣成長近5成；在中秋節月餅禮盒的買氣來看，超過半數的訂單選擇老字號口碑名店。

樂天市場則觀察，傳統月餅仍以45%的比例獨占鰲頭，其中蛋黃酥占25%、鳳梨酥約占40%，綠豆椪占有10%的消費者捧場；而近幾年，現代人越來越重視養生、健康、創意，也能接受西式甜點取代傳統月餅的形式，如西式甜點的巧克力、磅蛋糕、馬卡龍等占有27%的市場，品項較去年同期迅速攀升4成，而特殊創意造型、迷你一口月餅的品項更是大幅提升5成。

樂天市場看準月餅商機，於8月9日搶先推出中秋節美食大賞活動，祭出上百品熱銷月餅品項，預購活動開跑3週，業績已較去年同期成長3成。

今年中秋節適逢連續假日，雖然距離還有2週，已有不少烤肉控開始著手準備採買食材及器具，廠商為滿足消費者需求也早早於一個月前就積極備貨。

friDay購物根據內部數據資料發現，烤肉食材組合像是肉品、海鮮類等商品，8月首週便開始訂單瞬間衝高現象，8月整體銷量業績較7月同期相比已爆量超過３成，烤肉器具相關如烤肉架組合、免升火的電烤爐及烤盤等的業績表現也月成長超過3成。

friDay購物也觀察今年烤肉器材的銷量表現，發現現在的消費者基於環保以及生活休閒型態多為走向大自然，因此野餐、露營在近幾年是最夯的假日休閒，一次性的烤肉爐架銷量表現反而較去年同期大幅降低近5成，反之收納方便、不占空間且可多次使用的烤肉爐架銷量較去年同期明顯增加3成以上。（編輯：黃國倫）1080829