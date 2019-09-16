5G垂直應用聯盟成軍 童子賢：搶攻國際商機

（中央社記者吳家豪台北16日電）台灣5G垂直應用推動聯盟今天正式啟動，台北市電腦公會理事長童子賢說，5G的成功是台灣推動數位國家與智慧島嶼的關鍵，希望台灣要站在全世界5G的領先群中，搶攻國際商機。

為整合帶動台灣資通訊產業轉型升級，經濟部與台北市電腦公會攜手促成「台灣5G垂直應用推動聯盟」的成立，今天啟動大會吸引超過150位相關產業代表與會交流，將整合資通訊、電信及新創業者等共組團隊，以場域應用需求出發，建構跨域多元的服務，加速5G垂直應用發展。

童子賢致詞表示，5G技術在本質上具備大頻寬、大連結、低延遲等特色，4G是3G的重要進步與改良，但5G基本上不只是改良，而是重要的技術革命，會有許多重要應用實踐，讓使用者更方便、提高工作效率。

他期待在5G領域，台灣絕對不要落後，要站在全世界5G的領先群之中，因為5G的成功會是台灣推動數位國家與智慧島嶼的關鍵，如果所有應用都能夠深入生活、教育、軍事等各個層面，可以把台灣真正帶向數位化。

童子賢強調，台灣在資通訊界已累積數十年的基礎，產業活力與開拓決心不容小看，對5G垂直應用的發展深具信心。當5G垂直應用聯盟的夥伴一起攜手，一定可以為台灣的5G創造輝煌成績，最終目標是幫助業者拓展商機並進軍國際市場。

行政院政務委員龔明鑫說，5G是政府重點投入項目之一，行政院已於今年5月核定公布「台灣5G行動計畫」，並鼓勵政府單位帶頭開放公共場域，給台灣新創、中小企業及系統整合業者試驗更多應用與服務，共同搶攻國際5G商機。

台灣5G垂直應用推動聯盟會長王超群指出，聯盟將以政策建言、人才培育、應用推廣、展會交流為核心工作，在5G競賽，時間與機會都很關鍵，各界都很期待5G垂直應用所帶來的可能性，希望政府能以更快速及開放的態度協助台灣產業轉型升級。（編輯：張均懋）1080916