全球首件演奏服飾 傳聞大廠相中技術

（中央社記者潘羿菁台北14日電）紡織產業綜合研究所展現技術實力，近期開發出全球首件可以播放音樂服飾，並與光泉集團千金汪俐伶共同設計，透過光影折射打造最潮的音樂服裝，據悉，這項技術已被南緯相中，有意洽談技轉。

紡織所過去開發導電纖維，主要應用在運動訓練與醫療復健領域，將肌電圖（EMG）晶片裝置置入在紡織裡頭，透過導電纖維接收訊號，可以監測讀取小腿、大腿肌力狀況，透過資訊解讀，適度修正錯誤姿勢，避免造成運動傷害，也能達到精準訓練效果。

上述原理同樣應用在醫療復健，病患只要穿上智慧衣，復健師就可以透過監測螢幕觀察復健動作是否到位。

近期紡織所提升導電纖維等級推出2.0版，加入彈性功能，讓導電織帶具有彈性，可以完整貼合在衣服上，無論肢體動作再大，有了伸縮功能，也不影響導電纖維傳導效果。

不僅如此，紡織所找來知名設計師汪俐伶加持，雙方運用此技術共同合作設計時尚感外套，運用閃亮布與反光布料的拼接，再置入導電纖維，打造全球首件可以演奏的服裝，並取名為「ePON」，透過不銹鋼絲的碰觸，演奏著手機設定好的音樂，極具吸睛效果。

此舉將導電紗線應用範圍從既有的運動與復健市場，擴大至時尚演藝等截然不同領域，有望讓時尚、潮牌服飾可以運用智慧衣，創造更多行銷話題。

據悉，目前深耕智慧衣大廠南緯已相中其技術，有意與紡織所洽談合作細節。

紡織所表示，台廠布局智慧衣相當久，目前多半是專注在運動與復健領域，鮮少切入表演與時尚領域，導電纖維2.0版將有助於台廠發揮更多創意。（編輯：楊凱翔）1081014