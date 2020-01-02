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宏達電拓VR娛樂商機 進軍沙烏地阿拉伯

最新更新：2020/01/02 17:16
宏達電宣布旗下VIVELAND推出大型VR密室逃脫遊戲「恐懼聖所」Sanctum，由ARVI製作發行、VIVELAND亞洲區獨家代理。（宏達電提供）中央社記者江明晏傳真　109年1月2日
宏達電宣布旗下VIVELAND推出大型VR密室逃脫遊戲「恐懼聖所」Sanctum，由ARVI製作發行、VIVELAND亞洲區獨家代理。（宏達電提供）中央社記者江明晏傳真　109年1月2日

（中央社記者江明晏台北2日電）全球虛擬實境（VR）娛樂需求成長，宏達電旗下VIVELAND正式插旗沙烏地阿拉伯王國，攜手當地業者開設的VR線下體驗店，預計將於2020年第1季開幕，瞄準當地正崛起的旅遊與娛樂市場。

宏達電今天宣布，旗下VIVELAND正式插旗沙烏地阿拉伯王國，攜手當地業者在沙烏地東部大城柯巴（Khobar）開設的VR線下體驗店Xtra life，預計將於2020年第1季開幕；沙烏地阿拉伯甫於2019年9月首度開放非宗教性質外來旅客入境觀光，加上沙國王室近年來推動經濟改革，減少對石油的經濟依賴，而開發旅遊資源與發展娛樂事業正是改革計畫的核心部分，市場看好，搭上此波商機，VR在當地娛樂市場有發展潛力。

HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示，在Xtra life體驗店中，一共將配備使用超過70組VIVE Pro McLaren Limited Edition頭盔，而VIVELAND專區中規劃有9個不同的遊玩主題區域，以多人連線遊戲為主；由於VR密室逃脫遊戲已成為全球玩家最喜愛的遊樂園主題項目之一，之後也計畫會在當地陸續推出大型VR密室逃脫遊戲。

宏達電今天並宣布旗下VIVELAND推出大型VR密室逃脫遊戲「恐懼聖所」Sanctum，由ARVI製作發行、VIVELAND亞洲區獨家代理，支援2至6人連線遊玩，1月3日起於台北三創生活園區的VIVELAND、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND及香港荃灣的VIVELAND、台港三地同步上線。

2018年電影「一級玩家」上映之後，VR虛擬實境遊戲獲得更多人的關注，根據統計，全球VR玩家人數估計已逾500萬人，隨著全球5G時代的全面來臨，VR虛擬實境發展前景與內容具潛力，為因應VR娛樂需求，HTC VIVE也推出更多家用多人連線遊戲。

宏達電先前也宣布與仁愛國中雙方簽署合作備忘錄，透過HTC研發能力，協助學校完成導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式，學生可以透過VIVE探索天文、潛入海底、攀登聖母峰及體驗雨林生態等，其中並包含導入HTC策略合作夥伴必揚實境科技超過300個理化知識點的「虛擬實境實驗室」。（編輯：張均懋）1090102

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