武漢肺炎沒在怕 法人估國巨第2季稼動率拚8成

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）中國武漢肺炎疫情對被動元件大廠國巨稼動率影響備受關注。法人指出，國巨中國廠區稼動率雖低檔，台灣廠區已提升到65%到70%，預估第2季整體稼動率提升到70%到80%。

觀察武漢肺炎疫情對被動元件廠商影響，美系外資法人報告指出，國巨在中國大陸廠區的產能稼動率仍維持低檔，預估在20%到25%區間，預估到2月24日，相關稼動率仍維持低檔水準，主要是外地員工需要14天隔離檢疫的影響。

不過法人指出，國巨在台灣廠區的稼動率，已經提升到65%到70%，相較於農曆春節前的55%到60%已有提升。

整體國巨目前的稼動率約在35%到40%區間，仍低於農曆春節前的55%到60%水準。

從產能來看，美系外資法人指出，國巨大約70%的產能位於中國大陸，30%產能在台灣。

法人表示，國巨持續提升在台灣和中國大陸廠區的稼動率，若情況進展順利，預估到2月底，國巨在中國大陸廠區的稼動率可提升到30%。

展望第2季，法人預估國巨目標是讓整體廠區的稼動率提升到70%到80%。

觀察2月營收表現，法人預估國巨2月營收恐仍無法避免疫情負面影響，不過市場需求仍未改變，此外稼動率可望逐步回升，預估3月出貨量有顯著反彈。

在原物料供應部分，法人指出，國巨目前仍具備2個月左右的原物料庫存，可以因應到3月底至4月初的製造需求。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）價格走勢，美系法人指出，由於供貨受限、加上庫存水位低，MLCC和晶片電阻價格上揚，目前國巨相關產品安全庫存天數已遠低於50天，健康庫存水位一般是在80天到90天區間。此外客戶端庫存水位也偏低，願意接受較高的產品價格以提升出貨。

法人預估，第1季MLCC和晶片電阻的平均銷售價格（ASP）季增約5%之內，第2季ASP季增幅度約5%到10%。

從廠商國別來看，外資法人分析，日本廠商占全球MLCC市占率超過一半，達到53%，韓國廠商占比約19%，台灣廠商占比約20%，中國廠商占比僅7%。全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨是全球前三大MLCC廠商，市占率約13%，國巨是全球最大晶片電阻廠商，市占率約34%。（編輯：趙蔚蘭）1090220