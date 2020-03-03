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鴻海陸廠復工逾季節性需求5成 3月底產能正常

最新更新：2020/03/03 15:22

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海董事長劉揚偉表示，中國大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

鴻海今天下午舉行電話法人說明會，觀察武漢肺炎疫情對中國大陸廠區影響，劉揚偉指出，大陸各廠區復工嚴格要求「合法合規」，並以「分批有序」的方式規劃復工策略與進度，以「員工安全」為最高原則。

劉揚偉指出，中國大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

展望全年營運，劉揚偉表示，目前變數仍多，無法預測全年實際影響，預估部分需求將會遞延，因為人工智慧、半導體、5G科技仍是市場長期重要推手。

展望今年第1季四大產品線表現，劉揚偉預估，消費暨智能產品可能較去年第4季和去年同期下滑，企業產品和運算產品也下滑，元件和其他產品較去年第4季下滑，較去年同期微幅下降。

觀察去年第4季四大產品線表現，鴻海指出，消費暨智能產品較去年第3季和前年同期符合預期，季增雙位數百分點，年增個位數百分點，占整體業績比重約57%；企業產品符合預期，占比約20%；運算產品較去年第3季優於預期，較前年同期符合預期，占比約18%；元件和其他產品低於預期，占比約5%，主要是光學元件受到影響。

鴻海消費暨智能產品包括智慧手機、電視、遊戲機等產品；企業產品包括伺服器、網通等產品；運算產品包括電腦、平板等產品；元件和其他產品包括連接器、機構件、服務等產品。（編輯：楊凱翔）1090303

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