國網中心全球即時疫情確診地圖 一目瞭然最新發展

國研院國網中心串接約翰霍普金斯大學與衛福部資料，建置「新冠肺炎全球即時確診地圖」，5分鐘更新一次，用圖表讓各國疫情變化一目瞭然。（圖取自covid-19.nchc.org.tw）

（中央社記者蘇思云台北8日電）國研院國網中心串接約翰霍普金斯大學與衛福部資料，建置「新冠肺炎全球即時確診地圖」，5分鐘更新一次，用圖表讓各國疫情變化一目瞭然，上線1週多，已有3萬多到訪數。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情瞬息萬變，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）系統科學與工程中心（CSSE）在1月中旬建置可以追蹤武漢肺炎即時疫情與確診人數的網站，彙整官方統計數據，更新疫情地圖。

不過，由於頁面是全英文，加上部分資料格式未統一，科技部轄下的財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）3月20日決定利用約翰霍普金斯大學與台灣衛福部的公開資料，打造新版「新冠肺炎全球即時確診地圖」（http://covid-19.nchc.org.tw）。

這份地圖不僅讓民眾可以一個網站全面掌握疫情變化，還希望透過釋出疫情資料、肺炎X光片，拉更多台灣學者專家為資料加值，一起對抗疫情。

但串接資料可沒有想像得容易，國研院國網中心智慧應用組研究員莊朝鈞表示，為了讓地圖有更好的視覺呈現，加上清理資料、確認格式，3位研究員，費時1週多，週末也不時校正，終於在3月27日完成初版地圖。

網頁上線1週多，目前到訪人次已有3萬多筆，不重複到訪IP則有1萬2000筆紀錄。

莊朝鈞解釋，雖然目前美國確診人數最多，超過33萬人，但國網中心在整理資料時加入各國總人口數，希望各國數據更具參考性，以確診人數除上國家總人口數來看，比率最高的國家是在義大利裡的國中國—聖馬利諾（San Marino），因為該國人口僅3萬多人。

使用者在平台上可以點選國家名，下載成csv與excel形式檔案，檔案包含當地確診人數、復原人數與死亡數等資料。各國疫情透過地圖與折線圖呈現，讓使用者一眼就能快速掌握疫情。

國研院國網中心智慧應用組組長王聿泰表示，透過釋出數據，由統計學家、機器學習專家接手，希望透過分析疫情發展趨勢，有助於預測未來疫情走勢。

國網中心還有擅長視覺設計的同事看到初版網頁後，自告奮勇表示可以幫忙美化地圖，新版地圖與圖表在今天早上8時上線。

國研院國網中心雲端平台營運組副組長、同時也是台灣杉二號的系統架構師盧鴻復解釋，建置世界即時確診地圖的背後，也運用TWCC台灣AI雲虛擬計算服務VCS的3大功能，包括「雲端運算VM」、具備分流功能的「負載平衡功能」及可彈性擴充或縮減的「Auto Scaling」來架設網頁，就不用擔心服務因為系統超載、資源不足而被迫中斷。

科技部長陳良基日前也宣布，釋出國網中心的超級電腦計算力、儲存及大數據資料集等資源，免費開放各界提案申請「科技抗疫專案」，徵件主題不限醫療，希望募集各路好手的創意想法，共同打擊疫情。（編輯：郭無患）1090408