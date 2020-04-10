外送平台國家隊首波名單 兩龍頭業者未參加

武漢肺炎疫情讓內需服務業叫苦連天，經濟部10日公布首波加入「餐飲業上架外送服務方案」的外送平台業者，包含卡個位、樂排inline、有無、全球快遞與foodomo等5家業者入列外送國家隊。圖為一家百貨美食街餐廳服務人員清理桌面。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北10日電）疫情衝擊持續，卡個位、inline、有無外送、全球快遞與foodomo等5家業者加入外送國家隊，將幫助過去未參與外送的餐飲業度過難關。外送龍頭Uber Eats、foodpanda未申請加入，因此首波名單沒上榜。

武漢肺炎疫情讓內需服務業叫苦連天，行政院日前端出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，總預算規模達新台幣600億元，其中經濟部從編列的204.91億元預算中，撥出1.65億元執行「餐飲業上架外送服務方案作業要點」，協助過去未參與外送的餐飲業者，在外送平台上架，藉由數位轉型，度過難關。

經濟部下午舉行記者會，公布入選的外送平台業者，並說明補助與執行方式。

商業司司長李鎂說明，由於疫情影響民眾出門消費意願，反而帶動外送服務需求成長。經濟部日前召開內需產業座談會，並提出「餐飲業上架外送服務方案作業要點」，進一步促成外送業者組成外送國家隊，祭出優惠包含免上架費、降低抽成費用至15%等優惠。

經濟部從1日起到5日，開放有意提供服務的外送平台申請，並經審查後在今天公布合格業者，包含卡個位、inline、有無外送、全球快遞與foodomo等5家業者入列外送國家隊。

李鎂強調，這項方案補助的對象是過去未在外送平台上架的餐飲業，而非平台。經濟部會要求參加此方案的外送業者先不要向餐飲業者收費，待服務正式上路並經餐飲業者同意，外送業者才能代為向經濟部請領補助款，如果外送業者沒有依規定執行，將取消資格。

首波名單中不見兩大外送龍頭Uber Eats、foodpanda，李鎂表示首波有10多家平台業者提出申請，不過這兩家業者並未申請。台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東坦言，這兩家業者的抽成過高，如果能夠接受15%的標準，非常歡迎他們也加入國家隊。

經濟部規劃，第2波國家隊名單將在25日公布。

「餐飲業上架外送服務方案作業要點」預計補助1.1萬家過去未在外送平台上架的餐飲業者，加入外送平台，補助期間以3個月為主，每家補助的上限為1.5萬元。（編輯：楊凱翔）1090410