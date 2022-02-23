航空雙雄股價拉尾盤 航運股強吸近3成資金

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（中央社記者江明晏台北23日電）台股指數今天回溫，航運股躍居盤面焦點，吸納台股近3成資金，貨櫃三雄股價強勢，受惠解封題材，航空雙雄今天人氣回籠，尾盤股價大漲攀高，也激勵旅行社股價表態。

不受俄烏情勢影響，台股指數歷經昨日重挫後，今天反彈回溫，航運族群躍升盤面焦點，股價表現強勢，上市運輸股盤中吸納約29.5%的資金比重，類股指數漲勢居冠，漲幅逾3%。

觀察航運族群個股表現，貨櫃三雄萬海、長榮、陽明全數上漲，分別有4.68%、1.75%、2.2%的漲幅，收在190元、145元、116元。長榮盤中一度來到148元創波段新高。

其餘航運股如榮運、志信、中櫃等今天均飆上漲停鎖住，收盤分別來到37.8元、22.65元、29.15元。

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衛福部長陳時中稍早指出，防疫超過800天以來所建立的「台灣模式」，是防疫韌性和疫情的透明化；防疫的下一步，會準備逐步開放商務旅客，開放一般出國旅遊則需要多方評估考量。

受惠解封題材持續發威，航空雙雄今天午盤股價因連續大單敲進，股價翻紅收高，華航漲幅6.5%，收30.3元，收復5日線；長榮航也收漲7.74%，收在35.5元，盤中高點35.8元也創波段新高。今年邊境解封出國旅遊有望，為旅行社股注入動能，山富漲停收37.2元；五福也上漲9.57%，收37.8元；易飛網漲幅約6%，收29.95元。（編輯：潘羿菁）1110223