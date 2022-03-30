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2050淨零排放 金管會4路並進推永續金融

2022/3/30 19:09
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（中央社記者謝方娪台北30日電）國發會今天公布「2050淨零排放路徑」，金管會表示將採4面向持續推動綠色金融行動方案，促使金融業發揮資金影響力，未來並將研擬辦理永續金融評鑑並精進永續分類法。

國發會今天公布「2050淨零排放路徑」，明列推動能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型4大策略。配合淨零排放路徑，金管會表示將持續推動綠色金融，將資金引導至符合永續的企業或專案，促使企業重視永續議題。

同時，金管會將透過上市櫃公司永續發展路徑圖，分階段推動上市櫃公司完成碳盤查資訊揭露，目標為2027年完成全體上市櫃公司碳盤查、2029年完成碳盤查查證。

金管會指出，在碳盤查過程中，企業可知道自身在哪些製程或商品中排碳最多且需要轉型，後續能訂定減碳目標，進而達成國家淨零排放的承諾。

為引導金融業及企業重視氣候變遷及永續發展，金管會將以4面向持續推動「綠色金融行動方案」，第一，善用資金與投融資決策力；第二，強化資訊揭露；第三，提升金融業主動因應及掌握ESG（環境、社會、公司治理）相關風險與商機的誘因；第四，協助金融機構支持產業，促成減碳轉型。

金管會強調，永續發展是一場長遠的賽跑，未來推動重點包括規劃辦理永續金融評鑑、研議精進永續分類法，例如擴大產業及經濟活動類別、滾動檢討技術篩選標準等。（編輯：楊凱翔）1110330

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