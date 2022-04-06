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核二廠2號機申請併聯 原能會估6日完成審查

2022/4/6 13:42
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（中央社記者曾智怡台北6日電）核二廠2號機日前因反應爐冷卻水水質未能符合規範，被要求停機處理；原能會今天表示，中午已收到台電提出的再起動後併聯申請，將在整合文件審查、現場視察結果後同意機組併聯，預估今天完成相關審查作業。

核二廠2號機3月30日獲原能會同意大修後起動運轉，但在併聯前測試過程中，電廠因反應爐冷卻水質未符合要求，已停機處理。原能會於4月3日收到並同意台電提出的檢討報告，2號機後續將進行相關測試及檢查，再依程序提出併聯發電申請。

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原能會今天發布即時資訊表示，中午已收到台電公司提出的核二廠2號機再起動後併聯申請，後續除針對台電檢送的申請文件進行審查，將整合起動過程期間各項現場視察結果，確認機組運作狀態符合併聯要求後，才會同意機組併聯。

原能會指出，由於起動後至併聯階段的現場相關測試、準備作業相對於起動階段較少，若審查過程順利，預估今天即可完成相關審查作業，但確切時程需視台電回復審查意見情形而定。（編輯：黃國倫）1110406

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