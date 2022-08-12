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鋼鐵補漲助攻 台股收漲91點挑戰季線

2022/8/12 14:01
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（中央社記者吳家豪台北12日電）台股今天延續反彈格局開高，在鋼鐵股強力補漲下，指數盤中一度漲逾百點，最高來到15298.42點，終場收在15288.97點，上漲91.12點，挑戰季線15322點，漲幅0.6%，成交值新台幣2053.51億元。

電子類股今天上漲0.6%，成交比重達65%；傳產族群表現較佳，鋼鐵股漲2.13%，塑膠股漲0.98%，航運股漲0.68%。

電子權值股台積電上漲0.58%，收517元；鴻海震盪翻黑，下跌0.44%，收112.5元；聯發科漲2.09%，收684元。

由於國際鎳價反彈上漲，帶動不鏽鋼廠股價，大成鋼勁揚9.66%，收39.15元；新鋼漲5.11%，收19.55元；新光鋼漲3.8%，收38.2元。

金融股盤中表現弱勢，尾盤收紅，富邦金漲0.17%，收60元；11日除息的兆豐金跌0.28%，收在35.7元。

富邦投顧表示，美國通貨膨脹壓力緩解、台海周邊軍演結束等外在利空淡化，台股短期技術面偏多，漲勢有望延續。（編輯：張均懋）1110812

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