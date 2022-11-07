更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

經部「光儲合一」競標結果出爐 7家業者獲配70.6MW

2022/11/7 18:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北7日電）經濟部推動太陽光電案場設置儲能系統，意即所謂「光儲合一」，提升供電彈性。能源局今天公布111年度開標結果，共7家業者獲配儲能系統容量，合計達70.6MW。

經濟部4日上午辦理「儲能系統結合太陽光電發電設備中華民國111年度競標及容量分配開標作業，本次共有8家業者投標，根據開標結果，7家業者獲分配儲能系統容量、合計達70.6MW，且當中有6家規劃增設太陽光電發電設備、合計達110.95MW，另有1家規劃釋出饋線容量1.5MW。

經濟部今天透過新聞稿說明，本次參與競標的申請人資格需為太陽光電發電業，且其儲能系統需規劃設置於已取得電業籌設或完工併網的1MW以上的第一型太陽光電案場。本次投標業者共8家，其中1家因價格高於底價未得標，因此共有7家得標。

經濟部強調，推動太陽光電結合儲能設置，不僅能將部分電力提供夜間用電需求，儲存的電能也可供台電公司調度，提升電網穩定度，並且還能適度釋放已趨飽和的饋線容量，以利建置更多太陽光電發電設備，具有多重效益。

經濟部說，未來將持續滾動式調整推動作法，並帶動太陽光電結合儲能產業加速發展。（編輯：黃國倫）1111107

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族