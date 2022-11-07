經部「光儲合一」競標結果出爐 7家業者獲配70.6MW

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（中央社記者曾智怡台北7日電）經濟部推動太陽光電案場設置儲能系統，意即所謂「光儲合一」，提升供電彈性。能源局今天公布111年度開標結果，共7家業者獲配儲能系統容量，合計達70.6MW。

經濟部4日上午辦理「儲能系統結合太陽光電發電設備中華民國111年度競標及容量分配開標作業，本次共有8家業者投標，根據開標結果，7家業者獲分配儲能系統容量、合計達70.6MW，且當中有6家規劃增設太陽光電發電設備、合計達110.95MW，另有1家規劃釋出饋線容量1.5MW。

經濟部今天透過新聞稿說明，本次參與競標的申請人資格需為太陽光電發電業，且其儲能系統需規劃設置於已取得電業籌設或完工併網的1MW以上的第一型太陽光電案場。本次投標業者共8家，其中1家因價格高於底價未得標，因此共有7家得標。

經濟部強調，推動太陽光電結合儲能設置，不僅能將部分電力提供夜間用電需求，儲存的電能也可供台電公司調度，提升電網穩定度，並且還能適度釋放已趨飽和的饋線容量，以利建置更多太陽光電發電設備，具有多重效益。

經濟部說，未來將持續滾動式調整推動作法，並帶動太陽光電結合儲能產業加速發展。（編輯：黃國倫）1111107