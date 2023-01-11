九崴電力打造森林電廠 釋出15公頃改成生態公園

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（中央社記者潘智義台北11日電）森崴能源旗下九崴電力今天表示，與台灣電力公司完成「115年商轉燃氣機組電力採購案」簽約，預計2026年6月可為大台南生活圈和南科提供600MW（百萬瓦）電力。

九崴電力發布新聞稿指出，為打造台灣第一個值得驕傲的淨零天然氣電廠，並回應當地居民的期盼，針對將原計畫中25公頃基地共興建3期的天然氣電廠，決定終止第3期開發計畫，將第3期建廠用地配合其他綠地，挪出15公頃面積打造「台南之肺」，意即將60%以上主要土地規劃成為「森林生態公園」。

九崴電力表示，配合國家能源轉型，2025年天然氣發電占比提升至50%目標，推出民國115年商轉燃氣機組電力採購案，以期支援南科擴建後新增的龐大電力需求，及核三廠2025年除役後的電力缺口。

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九崴指出，未來除了種植台灣原生種的樹木以外，也將跟大學合作一起規劃，並增設鳥類生態滯洪池，爭取將森林取得碳權認證，此計畫不僅將提供周遭居民更好、更潔淨的生活環境，增加戶外休閒、運動的好去處，進一步提升鄰近社區生活品質，如同大安森林公園帶動周邊房地產價格穩定向上。

九崴電力表示，目前歐盟已將天然氣列為環境永續的綠能，公司始終以ESG（環境、社會責任、公司治理）永續發展、打造綠能、潔淨能源為使命。除了在規劃之初即以最先進的技術和轉換效率，建置優於環保署及環評規定的低碳燃氣電廠自許，更期望成為全世界值得驕傲的「淨零電廠」。（編輯：蘇志宗）1120111