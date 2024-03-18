總統：淨零為全球趨勢 盼台廠以科技優勢奪得先機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北18日電）淨零轉型已成為全球趨勢，總統蔡英文表示，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已開始試行，英國決定跟進；政府透過企業更新設備、培育人才，協助台灣企業轉型升級，盼以科技優勢在碳權新局中，奪得永續發展先機。

蔡總統今天出席「ESG永續台灣第4屆國際高峰會」致詞表示，全球面臨極端氣候挑戰，聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）去年決議，2030年全球再生能源容量裝置成長3倍，及能源效率提升2倍的國際目標，呼籲全球推動再生能源。

她指出，2016年發展再生能源至今，歷經8年，台灣能源轉型已見成效，替淨零轉型打下基礎，全台再生能源發電已從2016年的127億度，去年已達267億度，成長將近110%。

截至今年1月，風光裝置容量和8年前相比，增加13.2GW；其中，離岸風電已完成288座風機建置，累計裝置容量達2.3GW，在亞太地區位居領先，更是世界上少數離岸風電突破2GW的國家。

蔡總統表示，減碳、淨零為全球趨勢，歐盟CBAM已開始試行，英國也規劃在2027年跟進，再加上全球RE100的企業承諾，台灣身為全球供應鏈的關鍵角色，更需提早做好準備，以科技優勢在碳權新局中，奪得產業永續發展的先機。

蔡總統表示，去年疫後特別條例中，編列3年預算協助企業更新設備、培育人才，讓產業升級轉型，強化國際競爭力。

蔡總統表示，台灣碳費2025年開徵，碳交所去年成立，將協助企業媒合供需、提供減碳誘因及刺激創新減碳技術，許多企業也因此開創嶄新的商業模式，盼達環境保護和產業競爭力。

蔡總統強調，淨零轉型的路上不會遺漏任何人，政府會協助企業一起打團體戰，帶動整體綠色經濟的良性循環，盼共同朝2050淨零碳排目標大步邁進。（編輯：張良知）1130318