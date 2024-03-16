政府採購碳排資料庫擬6月上路 鼓勵業者主動登錄

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（中央社記者賴于榛台北16日電）為帶頭減碳，行政院工程會6月將針對政府採購成立碳排資料庫。工程會副主委葉哲良說，資料庫在歐盟碳邊境調整機制上路前，都非強制性質，而是鼓勵欲與政府往來業者「主動登錄」經驗證的產品碳足跡。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於2026年正式上路，工程會日前在立法院業務報告時提及，為建立公共工程大宗資材碳排資料庫，預計鼓勵廠商自主性宣告產品碳排量，並要求各機關填報大宗資材使用量及碳排量。

葉哲良接受中央社記者訪問時進一步解釋，政府也是很大的消費者，不能只要求民眾、業者減碳。為帶頭減碳，必須有效且清楚了解政府因為採購所致的碳排量，工程會身為政府採購法及督導公共工程的主管機關，責無旁貸。

碳排資料庫6月將試行上線，葉哲良表示，政府採購分為財務採購、勞務採購及公共工程3部分，財務採購就是購入產品相較單純，因此列為首波鎖定對象，屆時將發函各公會，鼓勵欲與政府往來的業者「主動登錄」經ISO 14067 碳足跡查證後的產品碳足跡。

葉哲良說，目前碳足跡認證效果除特殊情況外，可達5年，等於業者驗證後，只要登錄一次碳排資料庫就能使用5年，登錄頻率不算高。且試行期間都是鼓勵性質，直到CBAM上路後才會考慮改採強制作為，給予大家充分「日出」準備期。

他表示，另外也正思考鼓勵機關採購經碳足跡查證的產品，像是未來公共工程若採用低碳設計、低碳建材，就可能列入公共工程金質獎的加分項目。

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至於碳排量較大的公共工程未來該如何登錄，葉哲良指出，碳排資料庫6月上路後，當然也會陸續鼓勵業者填報鋼筋、水泥等經驗證產品的碳足跡，陸續補充資料庫，但公共工程的採購項目逾千件到幾萬件都有，作法上會與單純的財務採購有所不同。

葉哲良說，為掌握公共工程碳排量，未來會畫出一條建築工程的碳排平均值或統計值的基準線，再讓業者透過選擇鋼骨結構、隔震技術、制震技術等不同碳排量的「建築方案」，以及挑選一般或是低碳的「建材」，決定用現場亦或碳排較少的預鑄「工法」的3大碳排關鍵，抓出工程是否超出基準線，以及超出或是減少的碳排量數值。（編輯：黃瑞弘）1130316