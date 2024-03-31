金管會：分紅保單採綜合險架構 擬強化審查但未禁止

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（中央社記者謝方娪台北31日電）媒體報導，金管會擬限制分紅保單結合綜合險，恐有損保戶權益。金管會今天澄清，若分紅保單擬採綜合險設計，因架構較複雜，目前規劃將強化商品審查，並未限制分紅保險不得以綜合險設計。

有媒體報導，金管會擬限制分紅保單不得採綜合險設計，可能因此衝擊罹癌保戶權益，金管會今天提出2點澄清。

金管會表示，首先，目前市場上僅極少數壽險公司銷售的分紅保單含有癌症給付項目，保單紅利是來自壽險公司分紅保單區隔帳戶經營績效，並依保單條款約定的紅利公式分配保單紅利。

金管會說，但現行分紅保單提供的癌症給付項目，實際並未參與紅利分配，即使分紅保單未以綜合險設計，不因此有任何影響罹癌保戶權益情事。

金管會強調，該則報導所提罹癌保戶都可透過分紅保單機制，提前取得部分分紅，說法顯非事實。

金管會指出，其次是為使分紅保單銷售過程，確保保戶知悉商品特性與風險，金管會研議針對分紅保單商品設計、資訊揭露、銷售規定、人員責任等方面，強化管理機制，但並未規劃限制分紅保單不得以綜合險設計。

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金管會表示，分紅保單主要為壽險保障，業者若有搭配其他非壽險給付項目的設計需求，可以附約設計提供保戶評估自身需求選擇加保，避免保戶多負擔保費、投保不符合需求的保險商品。

金管會進一步指出，保險局日前召開會議討論分紅保單強化監理規範，目前規劃若分紅保單擬採綜合險設計，因商品架構較複雜，將強化商品審查機制，並未限制分紅保單不得以綜合險設計，該報導恐有誤解。（編輯：楊凱翔）1130331