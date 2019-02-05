鍋爐守護者 堅守崗位半世紀

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）任職於台中電廠的鍋爐維修員李金安在台電服務將近半世紀，每當爐管破損時，就要挺進高溫險境，聽音辨位搶修，儘管除夕也常無法回家吃團圓飯，但他淡然地說：「大過年停電不是很掃興嗎？」

台中電廠裝配高級技術專員李金安是台東人，家中食指浩繁，李金安心想公家單位比較有保障，積極把握機會，16歲那年考上台電養成班。當時的月薪大概是新台幣400元，「省一省，還可以存下一點給媽媽用。」

李金安錄取後被分發到高雄訓練所，他回想起那段受訓的日子時表示，16歲什麼都不懂的小孩，要受軍事化教育，宿舍裡還有退伍的士官長，過程滿辛苦的。

「鍋爐的環境又黑又熱，每天都黑嚕嚕，熱得要命，以前年輕時看別人穿水水（漂亮）出去玩，而我卻每天髒髒的回家。」究竟是什麼動力促使他堅守崗位近半世紀，李金安說，是興趣、責任和成就感，維修爐管是一門很深的學問，「我已經工作47年，但還是學都學不完。」

民國105年5月30日晚上台中電廠曾發生6號機破管解聯事故，加上5月氣溫就飆高，用電量驟增，供電頓時急拉警報。

台中火力發電廠鍋爐廠房高達11層樓，四周布滿爐管，透過加熱產生蒸氣，帶動葉片發電。發電機組的鍋爐爐管長達500公里，發電運轉時，爐管承受攝氏1300度到1500度高溫，即使定期檢修維護，還是可能出現破管。

他說，當爐管稍微破裂時，會發出聲音。經驗老道的維修師傅，可以憑著聲音的高、低頻，聽聲辨位，找出破損的位置。「爐管破損可是大代誌」，必須立即停機處理以免事故擴大。

李金安進一步解釋，爐管上針孔般小洞，會因為高壓產生骨牌效應，「如果不趕快修好，本來破一根管，會破10根管子給你看」，電力攸關民生，維修員都有使命感，必須盡速搶修破管。

他說，休假的時候也要隨時待命，「很怕接到公司電話」。

除了平日要隨時待命，在家人好不容易可以團聚的農曆春節，電廠若有需要，也免不了要留守值班，因應緊急狀況。

家人圍爐吃年夜飯時常常缺席，李金安淡然表示，「就跟同事一起在電廠吃便當啊」，雖然在電廠多少有點孤單，不過，電力攸關民生，如果沒人維修，「大過年停電不是很掃興嗎？」雖然家人有時候還是會忍不住抱怨，但都47年了，他們也都能理解。

在台電工作最難忘的事情，應該是九二一大地震造成電力供應系統中斷；當時台中電廠6部機組全部停擺，即使還有2部機組可以運作，但因為變電所設備毀損嚴重，有電也無法輸出，李金安說，「現在想起來還是很恐怖」。

他回想，當時電廠召回所有人力，大家只稍微休息一下，就輪流值班搶修，在電廠整整待了15天。經搶修後，看到電廠重新恢復供電，「那種開心的感覺無法用言語形容」。

再過3年半就可以退休，不用在高溫、高壓的環境下工作，李金安說，偶爾想起未來可以過自由自在的退休生活挺好的，但工作快50年，大半輩子都伴著鍋爐度過，要離開一定會捨不得。（編輯：林淑媛/林孟汝）1080205