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武漢肺炎疫情14/100

不實指控惹議 英國情侶凌晨解除檢疫提早離開花蓮

最新更新：2020/03/29 11:38
英國一名女子與澳洲籍伴侶來台旅遊，依規定在花蓮居家檢疫，卻抱怨隔離環境太差像在監獄惹議，29日檢疫期滿，原訂上午10時離開，花蓮縣衛生局說，英國在台辦事處提早在凌晨就將2人接走。圖為花蓮車站。中央社記者李先鳳攝　109年3月29日
英國一名女子與澳洲籍伴侶來台旅遊，依規定在花蓮居家檢疫，卻抱怨隔離環境太差像在監獄惹議，29日檢疫期滿，原訂上午10時離開，花蓮縣衛生局說，英國在台辦事處提早在凌晨就將2人接走。圖為花蓮車站。中央社記者李先鳳攝　109年3月29日

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）英國一名女子和澳洲籍伴侶來台旅遊，在花蓮居家檢疫，但女子的媽媽向BBC抱怨隔離環境太差像在監獄惹議，今天檢疫期滿，花蓮縣衛生局說，英國在台辦事處提早將2人接走。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天接受中央社記者訪問表示，原訂上午10時到檢疫所接英國女子和澳洲籍伴侶2人及另2名德籍旅客。英國在台辦事處提早在凌晨就開車將人接走，不清楚後來是搭火車還是開車直接北上。

台鐵站務員表示，這2名外國人背著大型背包、面戴口罩，在警察等陪同下快速走進月台，相當醒目。據了解，英國女子及和澳洲籍伴侶2人今天上午7時許搭乘一輛藍色廂型車離開檢疫所，約8時多到達花蓮火車站後，隨即搭乘普悠瑪號北上。

28歲的道森（Natalie Dawson）與澳洲籍伴侶皮克斯利（Rohan Pixley）14日入境台灣觀光，18日被告知要隔離14天，到29日凌晨零時解除檢疫。道森的母親魏佛（Jill Weaver）卻向BBC抱怨台灣隔離環境太差，「像是在監獄」，引發台灣網友不滿。

英籍情侶主動傳簡訊向花蓮縣衛生局道歉，表示自己並不知道報導內容，引起軒然大波感到抱歉。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，相信「公道自在人心」。BBC於27日將報導下架。（編輯：方沛清）1090329

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