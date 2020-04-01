NCC通過中華電信資安維護計畫 5G籌設再進一步

（中央社記者蘇思云台北1日電）NCC今天通過中華電信5G資通安全維護計畫，中華電信進入「聽牌」狀態，有望成為台灣首家取得5G籌設許可的電信商，遠傳、台灣大哥大則緊接在後。

國家通訊傳播委員會（NCC）上週已通過中華電信、遠傳電信提出的變更「行動寬頻業務事業計畫書」申請，台灣大哥大也在今天通過事業計畫書變更，電信三雄的事業計畫書都已通過NCC核准。

NCC主任秘書蕭祈宏今天在例行記者會表示，委員會今天以「附負擔要求該公司應予持續檢討修正」通過中華電信資通安全維護計畫，NCC要求中華電信應隨著5G進展持續檢討、修正資通安全工作，NCC會列為未來稽核其資通安全維護計畫實施情形的重點。

中華電信、遠傳2家搶得頻譜「魚肚」部分的業者，都預計今年第3季5G開台，計劃採取非獨立組網（Non-standalone）完成開台。

NCC表示，其餘4家業者，遠傳5G資通安全維護計畫還需要補件，台灣大哥大的5G資安維護計畫也還在審核。至於台灣之星與亞太電信，由於前期送件時間較晚，目前還在審查事業計畫書。

根據審核流程，電信業者獲得NCC許可通過事業計畫書與資通安全計畫後，才能籌備5G網路建設。（編輯：鄭雪文）1090401