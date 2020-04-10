網紅拍影片喝母乳惹議 母乳協會籲拒看要求下架

（中央社記者張茗喧台北10日電）有網紅網購試喝母乳並拍成影片戲謔，舉動引發爭議。母乳協會今天發出聲明，直言母乳不應作為譁眾取寵的題材，恐讓年輕媽媽害怕餵母乳，呼籲民眾拒看、拒分享並要求立即下架。

近日有網紅Youtuber網購母乳試喝，發表「新鮮現榨！我喝了媽媽的人奶！？用母奶做珍珠奶茶」為題的影片，並戲謔其味道和顏色，更稱「有狗味」等負面字眼，令許多正在哺乳的媽媽感到憤怒及受傷。

台灣母乳協會理事長黃秀瑛今天透過聲明稿直言，「尊重他人」應是網紅在社群上傳遞資訊或行銷自己時自我約束的底線，不該將關乎健康議題的母乳及辛苦擠乳哺餵寶寶的母乳媽媽，拿來做為譁眾取寵的題材及對象，恐導致還沒當媽媽的年輕女性對母乳哺餵感到退縮及害怕，要求立即下架影片，也呼籲民眾不要點閱、分享這類影片。

台灣母乳協會祕書長高宜伶表示，影片中的網紅是透過網路購買母乳，而且一次買了約1000毫升，這份量比一般媽媽一天泌乳量還多，可讓寶寶喝超過一天，但該網紅不僅違法購買母乳，也糟蹋了珍貴的食物。

高宜伶強調，母乳是體液的一種，本不應販售，不僅賣母乳的媽媽不知道自己的母奶被拿去做什麼，購買母乳的媽媽也不清楚泌乳媽媽的健康狀況、儲存乳汁過程是否衛生，恐置孩子於未知風險中，政府部門2011年起陸續立法禁止母乳販售卻遲遲沒有落實。

對於影片中對於母乳味道等錯誤描述，高宜伶也進一步說明，母奶的味道與顏色會因媽媽飲食有所差異，是訓練寶寶味覺的重要起點，母奶因沒有高溫殺菌又是營養非常豐富的食物，保存與加熱都需要特別留意，否則容易破壞母奶營養。

高宜伶說，母乳中之所以有懸浮微粒，主要是母奶中的乳脂因冷藏或冷凍而分離，一般從冰箱取出母乳後，媽媽或照顧者應在回溫後、輕輕搖晃均勻再給寶寶喝，目前世界衛生組織（WHO）建議在寶寶6個月之前應以純母乳哺餵，6個月後適當添加副食品，並持續哺乳直到寶寶至少2歲。2歲後則由媽媽和寶寶自行決定，並非如該影片所稱的「2歲就該斷奶」。（編輯：陳政偉）1090410