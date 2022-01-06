桃園機場群聚擴大已8人確診 陳時中下午說明

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（中央社記者江慧珺台北6日電）桃園機場COVID-19群聚擴大，已有8人確診，清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離，最新疫情狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將說明。

指揮中心昨天晚間公布，桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚再增3例確診，皆為機場擴大採檢的清潔外包人員。截至目前群聚案已有7名清潔員、1名防疫計程車司機染疫，其中2人病毒定序為Omicron變異株。

前進指揮所指揮官王必勝今天凌晨在臉書發文指出，7名染疫清潔員皆為第2航廈夜班工作人員，研判是下班共乘交通巴士交叉傳染的機會大，加上交通車有混搭的狀況，難以判斷風險程度。

王必勝表示，因此決定將全部第2航廈夜班人員及部分第1航廈夜班人員列為高風險，共新增93名匡列居家隔離並送集中檢疫所；其餘700多名風險較低員工也將用密集採檢的方式監控。前進指揮所8日將再度執行全員PCR採檢。

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此外，曾有確診者在跨年期間連續5天去金嗓歌友會，引發外界擔憂。桃園市衛生局今天表示，上午已開始針對全數歌友會會員進行預防性採檢，約有800人。

桃園機場群聚案擴大，行政院長蘇貞昌將於今天下午1時視察中央流行疫情指揮中心並參與指揮中心會議；最新疫情狀況、相關防疫措施，陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：張芷瑄）1110106