史前館環教穿越時空、認識飛魚 即起開放報名

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）國立台灣史前文化博物館環境教育課程服務即日起開放報名，東部地區有卑南遺址公園及康樂本館2個場域，課程有穿越時空話卑南、台灣的飛魚等，歡迎學校團體預約申請。

史前館今天發布新聞稿表示，卑南遺址公園環境教育場域，結合史前遺址現址、戶外自然空間及展示廳，發展出多套環境教育課程。

例如，「穿越時空話卑南」，讓學員體驗史前卑南文化人的生活方式與工藝技術；「食事變！變！變！」讓學員了解史前人類與現代人的飲食差異，以及認識對環境友善的飲食觀念。

「尋找國家寶藏」利用超廣闊戶外空間，讓學員藉由定向運動認識卑南文化人的生活與文化特色；「新角度看世界」培養幼兒園的學員運用五官，觀察大自然。

史前館表示，康樂本館開幕至今，已服務民眾20年，為提供更優質博物館體驗，自民國109年起進行展示更新工程，現階段休館中，但休館不休息。

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史前館指出，康樂本館將環境教育課程經由專業的設計及轉化，變成精彩教具箱，直接將博物館資源帶到學校內。目前史前館教具箱共有2大主題，分別是台灣的飛魚教具箱及台灣玉的奇幻旅程教具箱。

台灣的飛魚教具箱將介紹台灣海洋裡的飛魚種類、文化及永續利用之道；台灣玉的奇幻旅程介紹台灣史前玉器來源，並認識台灣史前玉器不僅在台灣島內流竄，更經過當時海上貿易商人，輸出到海外去，變成各地舶來品。（編輯：戴光育）1110121