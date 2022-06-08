分科測驗6/9起報名 公民考科將首現非選題

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（中央社記者許秩維台北8日電）111學年度分科測驗訂於7月11日至12日舉行，6月9日至20日受理報名；分科測驗新增選擇（填）題與非選擇題的混合題型，公民科將首次出現非選擇題。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，111學年度分科測驗分為2天施測，7月11日考物理、化學、數學甲、生物，7月12日考歷史、地理、公民與社會，分科測驗採級分制，各科最高60級分；分發入學管道可同時使用分科測驗與學科能力測驗成績，學測成績使用於分發入學採計時，各科最高也為60級分。

因應今年分科測驗報名期間，高三應屆畢業生可能已辦理離校，已取得畢業證書的高三應屆畢業生，可於原就讀學校辦理集體報名或個別報名；未取得畢業證書的高三應屆學生，一律由原就讀學校集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，也可選擇個別報名。

大考中心提到，分科測驗全面開放冷氣服務，考生如因身心因素需於無冷氣試場應試者，請於報名時加註特殊情況，報名日期截止後，不得要求更改。

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111學年度分科測驗新增同時包含選擇（填）題與非選擇題的混合題型，作答時使用1張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，取代過去的答案卡和答案卷；其中公民與社會考科將首次出現非選擇題（可能出現於混合題型或非選擇題型）。

大考中心提醒，答題卷新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，考生於預備鈴響就座後，應核對答題卷上應試號碼、姓名與座位標示單是否吻合；考試開始鈴響後，務必於「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水筆正楷簽名，以免因違規被扣減級分。（編輯：張雅淨）1110608