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冷氣團南下入夜轉涼 華南雲雨區接近各地有雨

2024/2/7 08:17（2/7 08:24 更新）
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圖為台北市內湖區，民眾為小朋友戴上帽子禦寒、撐傘遮雨。中央社記者徐肇昌攝 113年2月6日
圖為台北市內湖區，民眾為小朋友戴上帽子禦寒、撐傘遮雨。中央社記者徐肇昌攝 113年2月6日
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（中央社台北7日電）氣象署表示，今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，白天北部及宜花天氣涼，高溫攝氏17至20度，中南部及台東高溫可達23至27度；入夜後各地氣溫將明顯降低，中南部日夜溫差及南來北往溫差大。

中央氣象署表示，華南雲雨區東移，北部及東北部地區降雨機率增，下半天起中南部地區降雨機率越晚越高，入夜後全台有雨，北部及宜蘭降雨較廣泛持續，其他地區較局部、短暫，外出活動請攜帶雨具備用。

氣象署提醒，東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島及各離島易有8至9級強陣風，晚起桃園至雲林沿海空曠地區及澎金馬將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，前往海邊活動請特別留意。（編輯：張雅淨）1130207

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