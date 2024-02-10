推動食農教育 高市培育51名種子老師

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（中央社記者林巧璉高雄10日電）高雄市農業局從2018年起推動食農教育深耕校園，從學校輔導與培育農民種子老師2方面同時著手，截至2023年底已培訓51名農民種子老師、累積47個高雄特色食農教案。

農業局表示，一方面輔導學校撰寫食農教育教案，提供經費支持；同時也培訓農民種子老師入校教學的能力與技巧，讓第一線專業者成為校園食農教育好夥伴。從幼兒園到中小學，結合在地農產與教育資源，開展出多元豐富的食農課程。

高市農業局長張清榮指出，去年有15名農漁民及農漁會成員，公私協力，經過食農教育概念與活動設計兩階段課程後，由農業局媒合走入校園，以稻米、蝦皮、可可3種物產豐富學童對農業的認識及親近感。農業局也建置「高雄農教育推廣計畫網站」，讓食農教育更容易交流。

善耕農產品生產合作社連續2年入校教學，去年與新興區信義國小合作，安排5堂稻米主題課程，除了將秧苗以水桶稻的方式移植到學校，讓學童親身觀察秧苗成長，就連秧苗上的福壽螺卵也是農民老師介紹水田生態的素材。

課程以手作增加學生體驗，學生從認識白米、糙米、有色米種開始，學習洗米、煮飯製作飯糰和米苔目。農民老師張凱晃、陳美芳則推出「巧克力的奇幻旅程」課程，他們進到左營區新光國小，帶領學童品嚐、種植、動手DIY，也認識可可涉及的公平貿易議題；學生更親手將可可脂做成護唇膏。

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張凱晃表示，未來將持續與學校合作並在農場中推廣食農教育，「鼓勵學童多加嘗試及體驗不同的食材味道，增加味蕾記憶資料庫」，是他透過系列課程想要傳遞給學童的核心價值。

為全面推動食農教育，高市府去年成立食農教育推動會，由市府副秘書長陳盈秀擔任召集人，整合跨局處資源；24名委員中，有14人是外聘委員，專業涵蓋食品、營養、農業、教育、環境、動物福利等。（編輯：孫承武）1130210