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溫室氣體排放量盤查並登錄 4月底前未完成將受罰

2024/3/8 20:11
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（中央社記者楊淑閔台北8日電）「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」去年修正發布，環境部今天提醒特定行業別及全廠（場）排放量達每年2.5萬公噸二氧化碳當量製造業，4月底前完成盤查並登錄，以免受罰。

環境部發布資訊指出，配合「氣候變遷因應法」的施行， 去年9月14日修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，事業應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄作業，並於10月31日前完成查驗作業；相關事業未依規定期完成，將面臨新台幣10萬元以上的罰鍰。

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適用對象為何，環境部說明，包含民國111年8月公告的發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業，以及直接與電力間接年排放量合計達2.5萬公噸二氧化碳當量的製造業，這些事業每年須完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄及查驗作業。

依照事業盤查登錄情形、經濟部能源查核申報資料及環境部查核結果，111年符合列管條件的事業共550廠（場）。（編輯：陳政偉）1130308

#氣候變遷因應法
#環境部
#碳盤查
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