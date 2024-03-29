印尼農民栽培台灣品種甘藍菜 感謝技術團打造新墾區

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（中央社記者李宗憲雅加達29日專電）駐印尼台灣技術團去年1月開始在北蘇門答臘洪邦哈孫杜丹縣建立生產教學示範區，訓練農民提升蔬菜作物技術能力。當地農民栽培台灣品種甘藍成果豐碩，感謝技術團協助打造新墾區。

洪邦哈孫杜丹縣（Humbang Hasundutan）里雅村（Ria-ria）的農民強帕諾（Jonparno Sitohang）自去年底開始接受台灣技術團的輔導，栽培台灣品種甘藍，面積大約0.7公頃。他表示，很高興能夠成為技術團的合作夥伴，因為能管理較大面積的土地。

強帕諾在成為技術團的合作夥伴前，只耕種不到0.1公頃的土地，其餘空地因缺乏資金與技術而被迫閒置，但現在他能在0.7公頃的土地上種滿甘藍菜，感到非常開心。

強帕諾說：「我很高興能成為駐印尼台灣技術團的合作夥伴，對合作成果感到很滿意，且對於作物的栽培也有更多認識。」他補充，在結束甘藍栽培後，希望能繼續和技術團合作栽培紅蔥。

他表示，技術團進駐里雅村後，得到當地社區大力支持，由於技術團的教學方法淺顯易懂，也適合當地現況，吸引許多人來參觀學習。

強帕諾希望未來能夠持續在自己的土地耕種，並向技術團學習，這樣將來就有機會成為獨立農民，並提升收入。

駐印尼台灣技術團從2023年1月開始在洪邦哈孫杜丹縣透過「北蘇門答臘省大蒜與紅蔥產銷輔導計畫」，呼應印尼政府提出的「糧食生產基地計畫」。

技術團在當地建立5公頃生產教學示範區，訓練農民提升蔬菜作物技術能力，引入適合當地氣候的紅蔥與大蒜品種，並協助農民增加通路選擇。

駐印尼台灣技術團指出，北蘇地區栽培面積廣大，單靠人力栽培效率較差，必須導入現代化的農機具增加栽培效率，因此在建立示範區時，首要任務是降低土地坡度。

另外，因應旱季大面積的供水需求，技術團也導入半自動噴灌系統，將原本耗時半日的灌溉工作，降低到數小時就能完成。

在輔導農民方面，技術團透過提供農資材借貸，解決農民規模化栽培的資金問題，同時定期舉行研習班，分享有別於當地的作物栽培管理模式。

像是去年10月就曾邀請來自台灣農業部的土壤肥料專家，指導農民如何透過當地常見的有機資材製作堆肥增加土壤肥力，並減少化學肥料使用。

技術團表示，2024年將擴增合作農民人數至40名，紅蔥與大蒜的輔導面積達20公頃以上，持續與當地農友擴大北蘇地區新墾區。（編輯：周永捷）1130329