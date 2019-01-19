強盜說惹議 柯文哲：只是比喻情況

台北市長柯文哲在18日的電視專訪中，針對美中台關係提出「強盜說」，引發各界議論，他19日受訪表示，這個說法只是比喻一種情況，若他人要「興風作浪、見縫插針」，他也沒有辦法。中央社記者謝佳璋攝 108年1月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲以強盜搶銀行，未見旁邊有警察隱喻美中台關係，引發爭議。他今天指出，只是比喻一個情況，若他人要「興風作浪、見縫插針」，他也沒有辦法。

柯文哲下午出席民國108年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，接受媒體訪問時，做上述表示。

他在昨晚台視播出的專訪上集中引用「強盜說」談美中台關係，民主進步黨發言人吳思瑤批評柯文哲比喻不當、認知偏差，並且偏離國內主流民意。前新北市長朱立倫認為，兩岸關係不能亂比喻，恐會得罪台灣的朋友。

對此，柯文哲今天表示，台灣在夾縫中求生存，在與任何一方打交道時，都要注意另外一方的反應。他只是比喻一個情況，並非具體指稱哪國代表強盜、銀行和警察，「你要興風作浪、見縫插針，我也沒有辦法」，他「拒絕對號入座」。

有媒體詢問柯文哲，有人認為「強盜說」的說法相當傾中。柯文哲說，明年就舉行總統大選，他很清楚，未來一年中，台灣選舉將導向統獨對立，這是把他邊緣化的基本戰略，「我何必去讓大家貼標籤，自己去對號入座？」

面對媒體追問，「強盜說」的說法是否有被中國大陸施壓。他說，「中國根本現在也不想理我」；另有媒體詢問，難道話語出口前沒有思考過後續的效應。他說，若講每一句話都要想東想西，乾脆不要講。（編輯：戴光育）1080119