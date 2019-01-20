藍營打空戰有信心 吳敦義:韓國瑜的空軍我找的

（中央社記者李先鳳台東縣20日電）國民黨主席吳敦義今天上午到台東出席黨部感恩茶會，同時預告農曆年後將開臉書直播，宣傳國民黨政策。媒體問，是否向空戰打得漂亮的韓國瑜取經，他說，韓國瑜的空軍是我請去的。

吳敦義在前台東縣長黃健庭陪同下，抵達感恩茶會會場台東縣老人會館，台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華等人已在場外等候，吳敦義一到會場，受到熱情歡迎。

吳敦義受訪時說，開臉書直播，不是想當網紅，數月前就有規劃，覺得有些重要的想法、政策必須藉由網路傳達，讓更多人了解國民黨的政策。

媒體詢及「韓國瑜選高雄市長時網路空戰打得很好，會不會學習韓國瑜的經驗？」

吳敦義回應說：「你可能不了解，韓國瑜的空軍是我請去的，都是一些民間好朋友。韓國瑜過去不曾一天待過高雄，他去選高雄市長，有其機制，但不先做一些安排不行。」

他說：「包括地方士紳、地方人士，如潘恆旭是我安排的，潘恆旭跟韓國瑜就合作的很好。連陸軍也是我安排，不然韓國瑜對高雄陌生，怎麼打仗？當然他靠他的努力及他的庶民語言，能夠打動高雄民心，這就是他成功最大的關鍵。」

至於是否參與2020總統大選，吳敦義說，是否參與黨內初選還沒有決定。作為黨主席，會如同過去提名的標準，選出品德、操守、政績、能力、清廉等都符合的人，再做風險評估。（編輯：吳佳穎）1080120