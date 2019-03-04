擬3月下旬登陸經貿交流 韓國瑜允遵中央規定

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市政府兩岸小組今天召開首次會議，由市長、召集人韓國瑜主持。他說，預定22日到28日赴香港、澳門、深圳及廈門進行經貿交流，也允諾會遵照陸委會的相關規定。

高市府兩岸小組首次會議採閉門會議，只開放韓國瑜致詞供媒體採訪。他表示，為促進兩岸經貿文化交流，市府預計22日到28日到香港、澳門、澳深圳廈門做經貿交流並爭取合作機會，他重申會遵照中央現行相關規定，也請陸委會放心。

韓國瑜指出，會努力加強和大陸互動，也會和東南亞及其它國家互動並行，配合中央新南向政策，爭取和新南向國家合作「不會將雞蛋放同一籃子」，盼中央放心讓高雄大步走出去，迎接更多商貿機會。

韓國瑜指出，上任不到一個月，就接到陸委會關切並到訪，代表陸委會重視高雄市的兩岸關係，市府也希望在兩岸關係扮領頭羊的角色，兩岸小組會議會以公開、透明方式集思廣益。

韓國瑜引用財政部在2019年的數據指出，台灣跟中國大陸出口103億美元，這個數字代表兩岸關係密切；但是目前兩岸交流停滯，民間也受衝擊，且若陸客不來，對高雄發展會有影響。

他表示，過去因兩岸關係不穩定，經貿受影響，但他盼經濟事務不影響其它交流活動，也盼雙方關係的歧異應透過溝通縮小，如果認為追求和平的目標是一致的，台灣應對自己有信心，甚至主動出擊，高雄盼東西可以賣出去、人進得來，雙方拓展經貿。

韓國瑜提到高雄水果在中國市場有很大需求，雖然中央對他的兩岸政策有所質疑，不過他重申只關注民生和經濟議題，中央和地方權責分際很清楚，屬於中央的權限，地方政府不會去碰。

高市府兩岸小組含韓國瑜有27人，3位副召集人包括副市長葉匡時、李四川、前高雄縣長楊秋興，另成員有深圳、廣州、上海、廈門等地的4名台商會長。高雄市議會民進黨市議員陳致中、李雅慧，以及時代力量黃捷等人今天以顧問身分出席。(編輯:孫承武)1080304