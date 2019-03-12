更多編輯台推薦新聞：
早安世界》兩岸提前攤牌？國安會議揭中國加速統台4策略
早報

早安世界》兩岸提前攤牌？國安會議揭中國加速統台4策略

首富貝佐斯不夠看 人類史上最有錢排行宋神宗第3
產經

首富貝佐斯不夠看 人類史上最有錢排行宋神宗第3

5個月內2起空難 波音737MAX型怎麼了

5個月內2起空難 波音737MAX型怎麼了

文化+／百年總統府 窺見權力與美學競合

文化+／百年總統府 窺見權力與美學競合

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

軍警消海巡醫療福利 蘇揆：6縣市擴大範圍

最新更新：2019/03/12 11:24

（中央社記者劉冠廷台北12日電）行政院長蘇貞昌今天說，行政院決定，警消海巡人員，到沒有軍醫院或榮民醫院縣市的部立醫院或指定醫院就醫、就診，部分健保負擔由政府補助，為了公平，軍人、榮民也適用。

蘇貞昌日前在立法院總質詢時曾表示，現役警消比照現役軍人使用軍醫院福利措施，退休警員也可比照退休軍人，使用軍醫院醫療照護設施。

但國民黨立委馬文君曾質疑，包括新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、金門縣、連江縣，這幾個縣市都沒有國軍或榮民體系醫院，新北市光是現職警消就有10萬多人，若要跑軍醫院都要跑到外縣市，「美意會打折非常多」。

民進黨立委張宏陸今天在總質詢時再度關切此議題，詢問解決方法，列席備詢的蘇貞昌表示，有6縣市沒有軍醫院、榮民醫院，經進一步研究評估後，行政院決定，警消海巡人員，到沒有軍醫院或榮民醫院縣市的部立醫院或指定醫院就醫、就診，部分健保負擔由政府補助。

蘇貞昌也說，為了公平，軍人、榮民到這些醫院就診就醫，部分健保負擔也由政府給予補助，這樣表示對軍人、警察、消防、海巡的一體照顧，也是公平、也是方便。（編輯：趙蔚蘭）1080312

地機族