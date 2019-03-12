軍警消海巡醫療福利 蘇揆：6縣市擴大範圍

（中央社記者劉冠廷台北12日電）行政院長蘇貞昌今天說，行政院決定，警消海巡人員，到沒有軍醫院或榮民醫院縣市的部立醫院或指定醫院就醫、就診，部分健保負擔由政府補助，為了公平，軍人、榮民也適用。

蘇貞昌日前在立法院總質詢時曾表示，現役警消比照現役軍人使用軍醫院福利措施，退休警員也可比照退休軍人，使用軍醫院醫療照護設施。

但國民黨立委馬文君曾質疑，包括新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、金門縣、連江縣，這幾個縣市都沒有國軍或榮民體系醫院，新北市光是現職警消就有10萬多人，若要跑軍醫院都要跑到外縣市，「美意會打折非常多」。

民進黨立委張宏陸今天在總質詢時再度關切此議題，詢問解決方法，列席備詢的蘇貞昌表示，有6縣市沒有軍醫院、榮民醫院，經進一步研究評估後，行政院決定，警消海巡人員，到沒有軍醫院或榮民醫院縣市的部立醫院或指定醫院就醫、就診，部分健保負擔由政府補助。

蘇貞昌也說，為了公平，軍人、榮民到這些醫院就診就醫，部分健保負擔也由政府給予補助，這樣表示對軍人、警察、消防、海巡的一體照顧，也是公平、也是方便。（編輯：趙蔚蘭）1080312