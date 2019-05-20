蔡賴陣營22日午前若無共識 中執會議決初選方式

（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨總統初選今天召開第3次協調會，蔡、賴雙方仍無共識；民進黨秘書長羅文嘉說，若22日中午12時前沒有結論，黨主席卓榮泰將依5月1日報告案，提交中執會議決。

至於總統蔡英文與前行政院長賴清德還有沒有機會碰面，羅文嘉想了一下後說：「夢中見」。

民進黨總統初選第3次協調會議，總統蔡英文陣營由民進黨前秘書長林錫耀代表出席，賴清德由立委林俊憲代表，會議歷時近3個小時，會後，由羅文嘉與雙方代表共同宣布會議結論。

蔡、賴雖同意初選納入手機民調，但雙方對於民調對象、手機占比等問題仍無共識；羅文嘉說，賴營主張與國民黨主要對手對比，蔡營則要求納入台北市長柯文哲、以及國民黨主要對手，進行三方對比。

蔡總統代表主張手機所占比例為80%，也願意接受中央黨部民調中心手機占比50%的經驗，賴營傾向政大選研中心手機所占比例為20%的經驗。

羅文嘉說，雙方會繼續努力協商，但若5月22日中午12時前仍無共識，賴營主張依5月1日中常會報告案時程進行，蔡營主張依黨內機制決議進行。

林錫耀指出，如果去問任何一位關心選戰的人柯文哲會不會選，「大概沒有人認為柯P不會選」，應把柯P列為對比對象，這樣民調出來的才是最適當人選。

林錫耀說，協調仍須努力，蔡陣營還是不放棄，希望中執會前大家能夠越來越接近，在中執會前有個共識，讓中執會更平順決定。

林俊憲說，民進黨規則寫得很清楚，與主要政黨候選人對比，從來沒有加入無黨籍，無黨籍的柯文哲也沒表態要選總統，變數還很大，不做未來政治判斷，現在是維持比賽的公平性，就黨內行之多年的遊戲規則才最合理。

媒體詢問，如果週三中午以前，雙方陣營沒達到共識，這是否意味近幾次協調結果「歸零」。

羅文嘉說，在週三中午之前，任何時間只要有可能協調，就立即協調；林錫耀說，「不要輕易向外說什麼都歸零」，這樣支持者會更失望。

林俊憲表示，若週三中午仍沒有進一步共識，「很遺憾就必須回到原點」，也就是5月1日中常會通過的決議，5月底前完成初選程序，按照黨的規定進行民調，若按已公告的遊戲規則，民調就是互比、全市話。

媒體追問，中執會若決議初選期程延到5月後，賴清德是否繼續參賽？林俊憲說，賴清德已經多次表達，希望能夠走完初選程序。

林俊憲說，週三中執會討論時他會發言，還是希望依照黨既有的遊戲規則，任何參選黨員同志都要遵守已公告的規則。

羅文嘉說，卓榮泰今天在會中也提到，若週三中午12時前，雙方就手機占比、對比模式有結論，就會提有結論的方案到中執會討論，否則就依照5月1日中央黨部提的規劃案，提交中執會，中執會是否會通過或有任何發展，「現在無法做任何判斷臆測」。

林錫耀說，過去很多黨內爭議，常常到最後還是中執會做決定；這些中執委都是民進黨菁英，會向支持者負責任，蔡總統也一直強調，黨決策機制的決定就是民主，一定會尊重、遵守。（編輯：陸倩瑤）1080520