朱立倫質疑在陸事業 郭台銘：一輩子不受威脅

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天在政見會質疑對手郭台銘在中國大陸有龐大事業，又與美友好，是否會被牽著鼻子走。郭台銘說，他一輩子不受威脅，沒有人可以指使他，他是永遠的中華民國派。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今天舉行，5位參選人前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中針對憲政、外交、兩岸及國安等4大議題交鋒。

第二階段問答，題目事先公布，現場抽出2題，第1題抽到國安題，由參選人闡述將如何捍衛中華民國的國家安全。

先回答的朱立倫說，需要與美方和大陸維持平衡的關係，才能帶動國防安全，若完全抱美國大腿，就會像總統蔡英文一樣「靠美反中」，「親中賣台」則會傷害民眾利益，因此應走親美、和中、睦鄰路線。

這次發表會並未規劃交叉詰問，朱立倫在答題時，點名韓國瑜和郭台銘。他質疑，韓國瑜日前所提國防靠美國、市場靠中國，在現今的中美貿易戰之下，台灣能靠哪一邊。

朱立倫質疑郭台銘對美國很有信心，又有龐大的事業在中國大陸，要如何平衡兩邊關係。朱立倫說，這不是他個人的質疑，而是大選時必須面對的問題，他沒有龐大的事業在美國或中國，不會讓華府或對岸牽著鼻子走。

輪到郭台銘發言時，他說，「我有大數據，我事先曉得他（朱立倫）要問這個問題」，引發台下一陣笑聲。

郭台銘強調，他是愛國商人，這輩子只有一本中華民國護照；他賺世界的錢，在台灣繳稅，中華民國養他、育他，他參選總統就是希望為台灣2300萬人民服務。

他說，自他參選以來，不斷被抹紅、抹黑，有人質疑他會被中國大陸綁架，富士康是中國大陸最大的出口商，富士康對中國大陸出口經濟影響巨大，「到底誰怕誰？」

郭台銘指出，他辭去鴻海董事長，未來不會再參與鴻海決策，若富士康真受到中國大陸威脅，富士康也隨時隨地有能力轉移生產基地。

他強調，富士康接全球訂單、全球布局生產，不像媒體蔡老闆（指旺旺中時集團總裁蔡衍明）只做大陸內需市場，才會卑躬屈膝，迎合中國大陸，包括不合理的要求，請大家看清楚，誰能挺著腰桿、保有尊嚴，跟中國大陸對話。

郭台銘說，他一輩子不受威脅、沒有人能夠指使他，他是永遠的中華民國派。

對於朱立倫的質疑，韓國瑜並未特別回覆。談到如何捍衛國安，韓國瑜說，他常問很多朋友，過去德國納粹橫掃天下，為什麼不攻擊瑞士，日本皇軍橫掃亞洲，為何不攻擊泰國，瑞士、泰國的價值在哪，為何可以避開戰火。

韓國瑜說，台灣是否也有不可取代的價值，大家都知道中、美像兩個棋手在下棋，台灣如果只當車馬砲，沒價值時就會被丟掉；當晚上身體很累時泡澡，有水、有浴缸，但沒有小塞子就無法泡澡，台灣要當棋子還是塞子，需要人民自行決定，因此他才會說，努力靠自己。

韓國瑜表示，民進黨用恐怖主義以恨出發，用恐懼把台灣人的大腦裹起來，但民主自由是生活基礎、是呼吸的根，有什麼好怕。德國總理梅克爾對哈佛大學畢業生說，未來沒有圍牆，只有道路；未來的台灣，不能有圍牆，只有道路。（編輯：謝佳珍）1080625