2020總統大選 卓榮泰：決定與中國距離

民進黨黨主席卓榮泰表示，2020年總統大選將決定台灣與中國的距離。若民進黨輸掉選舉，台灣與中國將越來越近；若民進黨能贏，則能維護主權。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年7月1日

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）民進黨黨主席卓榮泰今天表示，2020年總統大選將決定台灣與中國的距離。若民進黨輸掉選舉，台灣與中國將越來越近；若民進黨能贏，則能維護主權。

卓榮泰與民進黨籍立委李俊俋等一行人今天抵達華府地區，並與旅居大華府地區僑胞進行面對面座談。

卓榮泰表示，此行主要目的是希望台僑能在明年總統大選時返台投票，支持民進黨總統候選人蔡英文，並聆聽僑胞意見。但是否見美國官員，他僅表示此行以智庫和僑胞為主。

他告訴台僑們，明年選舉是要決定台灣與中國的距離多遠。若民進黨輸了，台灣與中國會越來越接近；若能贏，台灣能保持主權、維護主權，才能繼續站在民主陣營中，和全球同樣追求自由民主的國家合作。

對於僑胞問到是否會與台北市長柯文哲或其他政黨合作，卓榮泰表示，只要是以台灣優先為條件，都可以合作，但要說清楚台灣和中國不是一家親。合作是以台灣利益、國家政體利益為優先。

卓榮泰在會後接受訪問被問及正在進行的國民黨總統初選時，他說，「不替他們算命，只要自己打拼」。

不過他也指出，希望國民黨能選出最強候選人，國民黨最強，民進黨最強，台灣才會最強，才有能力面對國際挑戰。他祝福國民黨初選順利，日後君子之爭，這才是台灣之福。

有僑胞問到「蔡賴配」的可能，卓榮泰表示，這是蔡總統職權，身為黨務人員沒有建議的權利與義務。（編輯：高照芬）1080701