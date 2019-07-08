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郭台銘籲5人親簽公約 朱立倫：不應配合造勢

最新更新：2019/07/08 14:03

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨總統初選參選人郭台銘呼籲黨中央安排5位參選人一起親自簽署初選公約，同為參選人的朱立倫今天表示，大家都簽好了，親自簽的，不應該配合特定參選人再辦這樣的造勢活動，郭台銘把它簽了就好。

國民黨總統初選民調今天開始為期7天，朱立倫中午在新北市長侯友宜的陪同下參拜板橋慈惠宮。侯友宜說，他為朱立倫打氣，盼媽祖庇蔭，讓台灣國泰民安、風調雨順，朱立倫能夠心想事成。

郭台銘因未簽署初選公約遭質疑破壞團結，他今天指出，朱立倫和韓國瑜的公約書都是由他人代簽，呼籲黨中央安排讓5位參選人親自簽署公約。

朱立倫今天主動提及要回應郭台銘，他說，沒有一個參與初選的人有任何特權，或是有任何假想將來可以違紀脫黨參選，一定要秉持這個原則。

朱立倫說，當時他們都是親自簽了初選公約交給黨中央，郭董到現在還沒簽，呼籲郭董趕快簽。

至於是否需要由黨中央安排5位參選人一起簽，朱立倫說，大家都簽好了，不應該配合特定候選人再辦這樣的造勢活動。

近日朱立倫多次針對0至6歲國家養、富人稅議題與郭台銘交鋒，媒體詢問，是否藉由攻擊郭台銘換取支持度的提升，朱立倫說，他跟郭台銘是政策之爭，不是個人之爭。

至於今天到郭台銘發跡的慈惠宮，是否有拚場意味，朱立倫說，這裡是他9年前宣布參選新北市長第一個參拜的地方，也是去年侯友宜參選市長第一個參拜的地方，天上聖母媽祖是全民的，他相信媽祖會保佑認真做事的朱立倫。

朱立倫說，民進黨內傳言他們最害怕的是朱立倫，所以這幾天一定會灌票給特定參選人，他並呼籲國民黨支持者要堅定立場，不要讓民進黨操控初選。（編輯：林興盟）1080708

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