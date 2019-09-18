呂秀蓮：卓榮泰要我別被某黨操弄連署

（中央社記者葉素萍台北18日電）前副總統呂秀蓮今天說，民進黨主席卓榮泰希望她展開的連署「不要被某一個黨操弄」，但她立即回答「怎麼可能」，這次這麼多政黨拜託她出來，她怎麼叫其他政黨不要連署，「那民進黨幫我連署好不好？當然民進黨是不可能。」

呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔，昨天並完成登記申請連署為總統、副總統獨立參選人。

卓榮泰今天赴呂秀蓮辦公室拜會，兩人會談50分鐘，會後卓榮泰先行離去，不願受訪。卓榮泰說，下午中執會後的記者會再公開說明，他不打擾呂秀蓮的時間；呂秀蓮說：「民主進步加油」，卓榮泰回答：「一定加油」後，隨即離去。

呂秀蓮會後在記者會上透露，卓榮泰希望她明天開始展開的連署，「不要被某一個黨操弄」，但她立即回答「怎麼可能、我這次出來已經有那麼多政黨主動地花了幾個月要拜託我出來、我怎麼叫其他政黨不要連署。」

呂秀蓮說：「那民進黨幫我連署好不好？當然民進黨是不可能。」所以卓榮泰任務達成，但她也坦白回覆，「當然是歡迎所有的政黨支持我」。

呂秀蓮也提到，卓榮泰說希望讓更多年輕人喜歡民進黨，能夠有更多合作，她回說，當然樂意國家的主人都喜歡最好的政黨，都選出最好的國家領導人，若民進黨更民主、更進步，關心台灣前途的每個人都會愛死它。

呂秀蓮透露，她向卓榮泰說「我以為你今天是來宣達要開除我」，她會非常感謝，若以她違反黨紀開除她，正好一起來檢討民進黨由上而下犯了多少黨紀，是否認真處理；卓榮泰則說不是這樣，今天來看她不是這個意思，卓榮泰講了很多好話。

呂秀蓮話鋒一轉，批評總統蔡英文領導台灣2年，讓民進黨支持度滑落22.1%，「比馬英九更能幹、更厲害」；她說，現在國、民兩黨支持度都沒有超過25%，其他就有50%，她這次是代表多數，很多政黨要支持她。

呂秀蓮認為，很多民進黨員公開不敢反對她，當他們知道民進黨如果這幾個月沒有更民主更進步，也可能選擇過來，此外，「我不能公開講國民黨不能支持我，因為很多國民黨員現在也想找真正能支持的人。」

她提到，這次參選，3歲孩童都可以笑她「是不是玩假的？不甘寂寞。」所有的壞話她自己都可以講，不用罵她，但是，「你想我真那麼笨嗎？」她掙扎很久，最後決定承擔，的確有重要理由，但容她先保留這祕密；呂秀蓮也提到：「真正代表庶民的應該是我，韓市長不是庶民了，如果大家還希望庶民崛起，請注意到我這邊來。」

呂秀蓮也認為，「蔡總統妳還有機會連任，但是要多聽聽大家的話。」蔡總統別怪她昨天宣布參選，因為蔡總統執政風光獨享，離民意太遠；她說：「我還是期待蔡英文總統當選，我期待妳今後幾個月真正反省、檢討，不是每次出現弊案都變成關起門來的弊案。」

她說，希望蔡總統「不要把我當對手，把我當妳最好的朋友。」真正的台灣主人會站在她這邊，如果把她當對手，就是與台灣真正的主人當對手。

另外，對於前總統陳水扁說，不支持呂秀蓮參選，認為她天命已過；呂秀蓮說，扁去年還在鼓勵她選總統，「因為增加一年我就老很多嗎？我體諒他啦！因為他不自由嘛！」

對於有聲音指，呂秀蓮參選無法當選，但卻可以拉下蔡總統。呂秀蓮說，她不會接受這樣的論調，如果她是要拉下某某人的話，她昨天的記者會就可以痛罵，「不要用小人之心度我君子之腹、不要以為國家就是你家。」（編輯：郭萍英）1080918