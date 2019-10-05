消防員救災殉職悲劇 韓國瑜國政團提4大解方

（中央社記者余祥台北5日電）針對近年來多起消防員因救災而殉職，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團研擬4大解決方案，包括擴增消防人力、推動科技救災、成立事故原因調查委員會以及建構符合消防員作業環境的職場安全準則。

台中市鐵皮工廠日前發生大火造成2名消防員殉職，韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天說，總統蔡英文從在野到執政，面對消防員殉職事件總是說要全面檢討消防人員裝備，但4年來還是說一樣的空話，沒有實際作為，「請問蔡總統對消防員的承諾去哪了？」

針對消防人員因救災殉職的悲劇，韓國瑜國政顧問團研擬4大解決方案。首先，應擴增合理的消防人力，消防機關長期人力不足，不僅造成勤務制度的不合理，使基層執行各種搶救災及救護任務工作負荷過重，嚴重影響救災效率與人身安全；連中央層級消防署負責政策規劃、績效考核、教育訓練等也是嚴重缺乏人力。

第二，應大力推動「科技救災」，例如無人機攝影定位、消防機器人、災場內部影像傳輸、災場內部消防人員定位系統、面罩熱影像攝影機等，不但可提升搶救災效率，也可同時提高搶救災人員的安全，減少傷亡。

第三、應成立具有公信力的獨立事故原因調查委員會，依據嚴謹科學化事故分析技術，確實掌握造成搶救災人員致死、傷害的直、間接因果關係及原因，作為未來消防機關在勤務制度規劃、教育訓練改進的依據。

第四、應建構符合消防人員作業環境的職場安全準則，可依據美國國家消防協會（NFPA）第1500號國家標準「消防機關職場安全健康計劃標準」（Standard on Fire Department Occupational Safety, Health and Wellness Program），建構台灣消防人員職場安全與健康準則，並嚴格要求從每日基本勤務中做起。（編輯：鄭雪文）1081005