林飛帆海外輔選 挺蔡英文連任美南後援會成立

（中央社記者顧荃台北13日電）力挺總統蔡英文連任，美南後援會於台灣時間12日凌晨3時在休士頓台灣人活動中心成立，民進黨副秘書長林飛帆在會中呼籲，美南的台灣鄉親一定要回來投票。

林飛帆10日啟程前往美國休士頓、洛杉磯及加拿大多倫多，展開為期7天的訪問僑界之旅；前行政院長賴清德則拜訪舊金山、芝加哥、華府及紐約，兩人分進合擊，進行海外輔選。他說，這趟旅程，由他走前半段，賴清德完成後半段，民進黨的團結不是問題。

民進黨上午透過新聞稿表示，休士頓的造勢大會約有300位台灣鄉親從美南各地飛往休士頓參與，林飛帆則與新北市議員何博文一同出席。

林飛帆在會中呼籲台灣鄉親一定要回來投票，因應中國威脅，國際情勢變動，以及台灣社會的轉型，台灣需要一個冷靜理性面對局勢的總統，不只蔡總統要連任，更需要過半的國會守住改革成果，不然過去3年多的努力，恐怕都會倒轉。

林飛帆在會中以民進黨最新通過的決議文「社會同行 世代共贏」作為演講主題。他表示，蔡總統在過去3年多勇敢進行改革轉型，像是年金改革、轉型正義、能源轉型和婚姻平權，而這些轉型不僅強化台灣體質，更加強台灣和世界的連結。

林飛帆特別向現場鄉親解釋婚姻平權的立法。他說，有一位同志在33年前為了婚姻平權一直打官司，直到今年5月，民進黨政府通過立法，讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家，這是台灣在民主之上追求進步的具體表現。

林飛帆說，他瞭解不同世代的生命經驗差異使得大家對於改革跟轉型會有不同的看法。民進黨9月28日通過的「社會同行 世代共贏」決議文，正是要向社會說明民進黨面對差異尋求社會各階層攜手同行的決心。

他表示，決議文有幾項重點，一是明確拒絕一國兩制，二是堅持轉型，並強化政府和民間合作的模式，也必須完善保護在轉型政策中的弱勢者。同時，民進黨要以台灣民主轉型的經驗，讓台灣成為世界的台灣、太平洋的台灣。

林飛帆表示，轉型過程就是強化台灣的過程，這個過程必須社會不同階層一起往前走，不同世代一起合作走向共贏。（編輯：林淑媛）1081013