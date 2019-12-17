韓國瑜選前之夜 北高兩天接力舉辦

（中央社記者王承中台北17日電）國民黨原規劃1月10日選前之夜在台北市、高雄市同時舉辦，但由於在台北市未借到合適場地，所以提前一天先在凱道造勢，為高雄的選前之夜暖身，北高兩天接力舉辦大型造勢活動。

距離明年總統大選剩下不到一個月時間，國民黨及國民黨總統候選人韓國瑜把握選前最後幾個週末，將分別在高雄市、台中市、新北市、台北市舉行大型造勢活動，衝刺選情，催出選票，以爭取最後的勝利。

國民黨黨務人士告訴中央社記者，過往國民黨的選前之夜都在台北市舉辦，今年由於韓國瑜的關係，原先規劃1月10日的選前之夜在台北市及高雄市同時舉辦，但由於當天凱道已被人借走，在無法找到其他合適場地的情況下，將計就計，決定台北的選前之夜提前至1月9日在凱道舉辦，北高兩天接力舉辦。

黨務人士指出，兩天的造勢活動，除了韓國瑜、搭檔張善政都會登場外，前總統馬英九、前國民黨主席連戰、吳伯雄、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌，以及韓國瑜全國競選總部主委朱立倫等藍營重量級人士也都會到場力挺，展現國民黨大團結氣勢。

另外，黨務人士表示，1月10日晚間在板橋第一運動場也將會舉辦選前之夜的造勢大會，由於要防範可能的「奧步」出現，新北市的選前之夜不會邀請韓國瑜北上，讓韓國瑜專心在高雄備戰，可能會邀請韓國瑜妻子李佳芬或是搭檔張善政到場。

韓陣營21日將在高雄舉行挺韓大遊行，和罷韓遊行拚場；29日將在台中造勢，喊出號召50萬人目標；1月4日的選前黃金週則回到新北市的二重疏洪道舉行，盼重現9月8日三重造勢的熱潮；1月9日將在台北市凱道舉辦造勢晚會，重現韓國瑜參與總統初選時凱道造勢的盛況；1月10日則在高雄市舉辦選前之夜。（編輯：楊玫寧）1081217