駐印尼代表處籲支持台灣加入WHO機制

（中央社台北24日電）中國武漢肺炎病例增加，台灣、美國、泰國等也出現個案。中華民國駐印尼代表處今天呼籲印尼及各國，籲請世界衛生組織邀請台灣參與相關防疫會議與活動。

駐印尼代表處新聞稿指出，世界衛生組織（WHO）22日就2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引發的武漢肺炎召開緊急會議，出現確診病例的國家出席，台灣因為中國阻撓而未受邀。

代表處指出，武漢肺炎病毒源自中國，中國政府初期隱瞞疫情，導致病毒四處擴散。台灣緊鄰中國，受傳染的威脅尤大。

WHO理當邀台灣參加緊急會議，以免出現防疫漏洞，但中國堅持政治操作，阻絕台灣參加，對外卻聲稱「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞健康」、「台灣參與國際組織必須在一中原則下做出安排」，罔顧台灣及各國人民健康的做法實令人髮指。

「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情2003年爆發時，中國以「一中原則」為由阻撓，台灣未能納入全球疫情通報系統，無法及時取得最新資訊，也未能於第一時間獲得WHO協助，導致數十名醫護人員及民眾無辜喪生。

中國政府無權、更不應無視台灣人民的福祉，以矮化國家地位的偏差政治思維，將台灣排除於全球防疫體系之外。

代表處指出，目前在台工作、求學、生活的印尼籍人士超過30萬人，台灣防疫措施攸關民眾及在台各國人士的健康安全，台灣位於全球對抗新型冠狀病毒最前線，籲請WHO秉持醫衛專業考量，摒除政治偏見，邀請台灣參與防疫機制，也籲請印尼等各國與台灣站在同一陣線，共同對抗來自中國的新疫情。（編輯：廖漢原）1090124