蔡其昌：世代共贏 為國舉才不只找民進黨成員

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院副院長蔡其昌今天受訪說，總統蔡英文連任成功，建議可延攬有經驗的中生代、有潛力的新世代為國家服務，這也是世代共贏，並可廣納非民進黨的成員，而未來內閣團隊適度微調是很正常的事情。

立法院第10屆113席立委1日完成報到並宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，即舉行立法院正、副院長選舉投票，民進黨新科立委游錫堃以73票當選立法院長，立委蔡其昌以65票連任副院長。

蔡其昌今天接受中央社記者訪問，被問到內閣團隊微調問題；他認為，適度微調是很正常的事，但重點不在於微調，而是黨內、外有很多可用之兵，在世代共贏下，像是有經驗的中生代，例如前民進黨立委李俊俋等，或是有潛力的新世代，包括代表民進黨參加北市第3選區立委選舉的吳怡農、民進黨副秘書長林飛帆等，都可把他們延攬進來政府為國家做事，而這也不限於民進黨成員。

他指出，蔡總統下一任除了要為黨舉才，也要為國舉才，這是他對於蔡總統在第2任的人事任用上所作的建議，而且讓這些人才有適當的位置，使他們的專業可以好好發揮，替國家把好的人才留在政府裡面成為接班團隊，這對國家來說也是一件好事。

蔡其昌另外也提到，未來政府會碰到各種價值轉型議題，例如以前在經濟議題上只看GDP，現在除了GDP，還要很重視重分配問題；能源政策上，現在除了要有電，而且要的是乾淨、安全的電，就算是風電、水力發電也要注意會不會對生態造成影響，這些都是政府未來會碰到的挑戰。（編輯：楊凱翔）1090203