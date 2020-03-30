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武漢肺炎增2死 北部醫院群聚個案與遊西班牙男
首頁 / 政治

外交部：桑達姆郵輪14名台灣僑胞平安健康

最新更新：2020/03/30 14:06

（中央社記者游凱翔台北30日電）外交部今天表示，荷美航運公司「桑達姆號（Zaandam）」郵輪有旅客確診武漢肺炎，其中也搭載14名旅居澳洲的台裔或台籍人士，台灣駐邁阿密辦事處已確認這14名僑胞平安健康。

荷美航運公司日前表示，「桑達姆號（Zaandam）」郵輪傳數十人出現類流感症狀後，被多港口拒絕泊靠，已滯留南美太平洋外海數日，目前已有4名年長乘客病故。

外交部發言人歐江安下午表示，經台灣駐雪梨辦事處查證，郵輪上有14名旅居澳洲的台裔或台籍人士，目前已知船上有4人過世，另有2人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），台灣相關駐館於第一時間與台灣旅客家屬取得聯繫，掌握台灣籍旅客在船上的現況，並表達政府關心之意。

歐江安指出，桑達姆號郵輪3月7日自阿根廷布宜諾斯艾利斯出發後，原本預計3月21日泊靠智利聖安東尼奧港（San Antonio Port），但遭智利政府及其他南美國家禁止靠岸，3月27日已航抵巴拿馬外海。

歐江安表示，荷美航運公司已派遣另一艘郵輪Rotterdam號到巴拿馬外海協助，在巴拿馬政府當局派員全程密切監控下，將桑達姆號郵輪上健康旅客在海上進行接駁；台灣駐邁阿密辦事處已確認14名旅居澳洲台灣僑胞均已順利轉至Rotterdam號，目前14名僑胞都平安健康。

歐江安指出，外交部將持續與船上台籍旅客的家屬保持密切聯繫，掌握國人健康狀況，並設法即時提供協助，台灣相關駐館也會持續注意船籍公司最新處置措施，隨時因應，提供國人必要協助。（編輯：張均懋）1090330

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