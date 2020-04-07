美台人致函世衛 籲停止排除台灣參與

（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）世衛組織上個月表示，台灣會員身分是由會員國決定。北美台灣人社團2日致函世衛秘書長譚德塞指出，世衛無視台灣的作法導致眾多生命逝去，世衛應避免歷史重演，停止排除台灣。

世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）日前接受港媒訪問，被問及台灣參與WHO議題時裝作沒聽到，引發軒然大波。WHO隨即在3月29日發表聲明指出，台灣世衛成員資格取決於會員國，而非組織工作人員。

對此，台灣人公共事務會（FAPA）、北美洲台灣人醫師協會及北美洲台灣人教授協會等北美台灣人社團，2日聯名致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），反駁世衛聲明的說法。

信函指出，WHO秘書處長期透過控制世界衛生大會（WHA）議程，單方面拒絕給予台灣觀察員或會員身分，「換句話說，WHO工作人員一直代替會員國，就台灣會員申請作出決定」。

此外，信函表示，台灣是否能參與WHA以外的會議，也是由WHO秘書處任意把持。信函舉例，台灣自2009年共申請參加187場WHO技術會議，其中只有30%獲得WHO工作人員許可。

信函強調，台灣公眾健康議題不該交由WHO秘書處或會員國決定，2350萬台灣人民的人權，也不該被拿來投票；WHO唯有改正過去錯誤作法，才可能達成其「全民均健」（Health for All）的理想。

信函表示，確保全球衛生網絡沒有縫隙，符合WHO及國際社會的利益。WHO無視台灣於去年12月31日針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的示警，導致數千條人命的喪生，「我們不應讓歷史重演」。

FAPA會長簡明子今天發新聞稿表示，未來將全力推動美國聯邦參議院第249號法案，要求美國國務卿擬定策略，協助台灣爭取世衛觀察員身分；此外，也會持續推動台灣成為完整世衛會員國的最終目標。

參議院第249號法案是由參院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）於去年1月29日領銜提出。法案主要是要求美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛觀察員身分，去年5月22日獲得參院外委會一致通過。（編輯：周永捷）1090407